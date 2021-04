PS4/PS5: Alle Sony First-Party-Studios & ihre aktuellen Projekte

Während exklusive Spiele für die Konsolen von Microsoft unter der Xbox Game Studios-Flagge entwickelt werden, produzieren aktuell 15 Entwickler Gaming-Neuheiten für PS4 und PS5 eigens für Sony. In diesem Artikel wollen wir euch Sonys sogenannte First-Party-Studios genauer vorstellen. Ihr erfahrt hier für welche Spiele sie bekannt sind und welche Projekte sich derzeit in der Entwicklung befinden.

Info: Da das Portfolio der hauseigenen Studios von Sony stets im Wandel ist, erst vor Kurzem Sony Japan in Team Asobi integriert wurde, werden wir den Artikel fortlaufend für euch aktualisieren.

Bend Studio

Aktuelles Projekt: tba

Während das Studio zur PS1 und PS2-Ära vor allem durch die Syphon Filter-Reihe bekannt war, stehen sie heutzutage für das PS4-exklusive Zombiespiel Days Gone. Zwar wurde Bends aktuelles Projekt noch nicht offiziell angekündigt, aus Stellenausschreibungen wissen wir jedoch, dass es sich dabei erneut um einen Open-World-Titel handelt. Die Arbeit an einer Fortsetzung mit Biker Deacon St. John ist wahrscheinlich, auch, dass im kommenden Projekt die Welten von Syphon Filter und Days Gone verschmelzen.

Forward Works

Gegründet: 2016

2016 Standort: Tokio, Japan

Tokio, Japan Bekannt für: Mobile-Gaming

Aktuelles Projekt: Everybody's Golf, Disgaea RPG

Forward Works zählt zu den noch jungen und eher kleinen hauseigenen Studios, die sich rein auf den mobilen Markt fokussieren. Anime-Games wie Disgaea, Arc the Lad R und ToroPuzzle richten sich dabei in erster Linie an eine japanische Zielgruppe.

Guerilla Games

Gegründet: 2000

2000 Standort: Amsterdam, Niederlande

Amsterdam, Niederlande Bekannt für: Horizon Zero Dawn, Killzone

Aktuelles Projekt: Horizon 2: Forbidden West

Waren Guerilla Games über viele Jahre für ihre futuristische Shooter-Kost bekannt, waren die Killzone-Macher, ist ihnen mit Horizon Zero Dawn für PS4 und PC der bislang größte Erfolg geglückt. Aktuell werkelt das Studio am neuen Open-World-Abenteuer mit Heldin Aloy in der Hauptrolle, das Stand jetzt noch 2021 erscheinen soll.

Insomniac Games

Aktuelles Projekt: Ratchet & Clank: Rift Apart

Insomniac Games zählt seit 2019 zu Sonys hauseigenen und mit bekanntesten Studios. Der US-amerikanische Entwickler feierte mit Spyro the Dragon (1998) seinen großen Durchbruch und veröffentlichte zuletzt zum Launch der PS5 Marvel's Spider-Man Miles Morales. Bereits Mitte Juni erscheint das nächste Exklusivspiel, das die Ratchet & Clank-Reihe erfolgreich fortsetzen soll.

London Studio

Gegründet: 2002

2002 Standort: London, England

London, England Bekannt für: Singstar, EyeToy

Aktuelles Projekt: Blood & Truth (PSVR)

Während Sonys London Studio während der PS2- und PS3-Ära in erster Linie für die beliebte SingStar-Reihe und EyeToy standen, liegt der Schwerpunkt heutzutage im Virtual Reality-Bereich, für den sie eigens eine Render-Technologie namens LSSDK entwickelt haben.

Malaysia Studio

Gegründet: 2020

2020 Standort: Malaysia

Malaysia Bekannt für:

Aktuelles Projekt: tba

Eines der jüngsten Sony-Studios befindet sich in Malaysia, das vagen Gerüchten nach an der Rückkehr einer beliebten PlayStation-Marke arbeitet. Nähere Informationen gibt es jedoch Stand jetzt noch nicht.

Media Molecule

Gegründet: 2006

2006 Standort: Guildford, England

Guildford, England Bekannt für: LittleBigPlanet, Tearaway

Aktuelles Projekt: Dreams

Nach dem großen Erfolg von LittleBigPlanet, wurde Media Molecule 2010 in die Sony-Familie aufgenommen, hat seitdem vier Spiele für PS3, PS Vita und PS4 produziert. In den vergangenen Jahren galt die komplette Aufmerksamkeit des englischen Studios Dreams, einer Art Kreativbaukasten, mit dem Spieler:innen eigene Spiele entwickeln und mit der Community teilen können.

Naughty Dog

Aktuelles Projekt: The Last of Us Part 2

Als wohl bekanntestes hauseigenes Studio war Naughty Dog in den 90er-Jahren für ihre kunterbunte Jump & Run-Reihe Crash Bandicoot bekannt, ehe es nach der Übernahme durch Sony im Jahr 2001 thematisch sukzessive düsterer wurde. Aktuell arbeitet das Studio wohl an einem Multiplayer-Projekt, bei dem es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den eigenständigen Mehrspieler zu The Last of Us 2 handelt.

Pixelopus

Gegründet: 2014

2014 Standort: San Mateo, USA

San Mateo, USA Bekannt für: Entwined, Concrete Genie

Aktuelles Projekt: tba

Pixelopus zählt zu Sonys kleinsten Studios und bestand zu seiner Gründung im Jahr 2014 überwiegend aus Studenten, die zusammen mit erfahreneren Entwicklern ein Team aus neun Personen bildeten. Über ihr neues Projekt ist aktuell noch nicht viel bekannt, jedoch soll es sich erneut um ein Adventure handeln, das exklusiv für die PS5 erscheint.

Polyphony Digital

Gegründet: 1998

1998 Standort: Tokio, Japan

Tokio, Japan Bekannt für: Gran Turismo

Aktuelles Projekt: Gran Turismo 7

Polyphony Digital, ehemals Polys Entertainment, zählt zu Sonys Urgesteinen, die seit Ende der 90er-Jahre für die Entwicklung der Gran Turismo-Reihe verantwortlich sind. Aktuell arbeitet das Studio an Gran Turismo 7, das zwar auf 2022 verschoben wurde, sich jedoch wieder an den früheren Ablegern samt umfangreicher Karriere orientieren soll.

San Diego Studio

Gegründet: 2001

2001 Standort: San Diego, USA

San Diego, USA Bekannt für: MLB The Show, NBA

Aktuelles Projekt: MLB The Show 21

Ähnlich Polyphony Digital ist San Diego Studio heutzutage fast ausschließlich für ein Franchise bekannt, die MLB The Show-Reihe. Zwar erscheinen in unregelmäßigen Abständen auch kleinere Titel wie LittleBigPlanet Karting oder Modnation Racers, nach dem Wegfall der NBA-Spiele steht der US-amerikanische Entwickler aber vor allem für Baseball. Interessant ist, dass ihr kommender MLB-Ableger auch für Xbox erscheint, sogar den Weg in den Xbox Game Pass findet.

San Mateo Studio

Gegründet: 1998

1998 Standort: San Mateo, USA

San Mateo, USA Bekannt für: Co-Entwicklung

Das Studio in San Mateo ist seit der Gründung 1998 rein für die Co-Entwicklung von First-Party-Spielen verantwortlich, hat in dieser Funktion unter anderem in jüngster Vergangenheit an Marvel's Spider-Man, sowie der Uncharted- und Ratchet & Clank-Reihe mitgewirkt.

Santa Monica Studio

Gegründet: 1999

1999 Standort: Santa Monica, USA

Santa Monica, USA Bekannt für: God of War

Aktuelles Projekt: God of War 2: Ragnarök

Als reines Sony-Studio Ende der 90er gegründet, widmet sich Sony Santa Monica in erster Linie der God of War-Reihe rund um PlayStation-Ikone Kratos. Nebenbei fungiert das Studio jedoch bei vielen Spielen als Co-Entwickler. So wurde unter anderem an The Order: 1886, The Unfinished Swan und Journey mitentwickelt. Noch in diesem Jahr soll "God of War 2" erscheinen, Informationen zur Fortsetzung sind jedoch nach wie vor rar.

Sucker Punch Productions

Gegründet: 1997

1997 Standort: Bellevue, USA

Bellevue, USA Bekannt für: Sly Cooper, InFamous

Aktuelles Projekt: Ghost of Tsushima

Sucker Punch feiert 2021 sein zehnjähriges Sony-Jubiläum. Nachdem das Studio bereits um die Jahrtausendwende mit der Sly Cooper-Trilogie auf sich aufmerksam machte, stieg der Bekanntheitsgrad mit der Action-Reihe InFamous. Der bislang größte Erfolg gelang jedoch mit dem Open-World-Spiel Ghost of Tsushima, für das Gerüchten nach zu urteilen derzeit an einer Fortsetzung gearbeitet wird.

Team Asobi

Gegründet: 2012

2012 Standort: Tokio, Japan

Tokio, Japan Bekannt für: Astro Bot Rescue Mission (PSVR)

Aktuelles Projekt: Astro's Playroom

Als Entwicklerteam unter der Leitung von Sony Japan gegründet, zählt Team Asobi aufgrund einer internen Umstrukturierung seit 2021 eigenständig zu Sonys First-Party-Portfolio. Der große Durchbruch gelang 2018 mit Astro Bot Rescue Mission, das zu den besten VR-Spielen überhaupt gehört. Ihr letztes Projekt, Astro's Playroom, ist bereits auf der PS5 vorinstalliert und dient als Tech-Demo für die Funktionen des DualSense.

Ausblick: Die Xbox Game Studios

Am Ostermontag verrät euch Kollege Tobi, welche Entwicklerstudios Spiele für Microsoft produzieren und an welchen Games sie aktuell arbeiten.