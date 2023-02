State of Play: Insider glaubt an Termin in wenigen Wochen, großer Showcase soll im Sommer folgen

Microsoft hielt vor ein paar Wochen eine Developer Direct-Livestream ab, Nintendo Mitte dieser Woche eine Direct. Von den drei Konsolenherstellern hat also nur Sony in diesem Jahr noch kein Event präsentiert, in dem Neuigkeiten und Updates für PlayStation-Spiele präsentiert werden. Nicht wenige stellen sich deswegen aktuell die Frage: Wann kommt die nächste State of Play?

Einer will darauf bereits eine Antwort haben: Jeff Grubb, seines Zeichens Venturebeat-Journalist und für seine guten Kontakte in die Industrie bekannt, hat im Game Mass Decides-Podcast ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert und dabei auch einen möglichen Termin für die State of Play erwähnt.

Grubb vermutet Termin im März

Laut Grubb werde die erste PlayStation-Show des Jahres irgendwann im März – also in wenigen Wochen – abgehalten. Der Journalist dämpfte allerdings direkt die Erwartungen. Man solle "die Erwartungen nicht zu hoch hängen". Was damit genau gemeint ist – also ob es dort beispielsweise keine großen Neuankündigungen geben wird – ließ er offen, verwies aber auf ein weiteres PlayStation-Event.

Denn die größeren Spiele werden laut Grubb erst auf einem Showcase im Sommer gezeigt. Dieser soll "irgendwann vor Juni" und damit auch noch vor der E3 passieren, die nach mehrjähriger Pause 2023 das erste Mal wieder vor Ort in Los Angeles stattfinden wird.

1 1 Mehr zum Thema E3 2023: Neuer Termin für die Messe steht fest

Wie realistisch sind diese Einschätzungen?

Grubb ist wie erwähnt gut in der Szene vernetzt, weswegen seine Aussagen mit Sicherheit Substanz haben. Allerdings lehnt er sich mit seinen Aussagen auch nicht sonderlich weit aus dem Fenster. Denn in den beiden letzten Jahren hielt Sony entweder im Februar oder März – 2022 sogar sowohl als auch – eine State of Play ab. Im letzten Jahr wurden dort unter anderem Exoprimal und The DioField Chronicle enthüllt. Ein Termin in diesem Zeitraum im Jahr 2023 wäre also alles andere als eine Überraschung.

Hier könnt ihr nochmal nachlesen, was die State of Play im März 2022 im Programm hatte:

62 3 Mehr zum Thema State of Play März 2022: Alle Ankündigungen in der Übersicht

Und auch ein PlayStation-Showcase im Sommer war in den vergangenen Jahren eher die Regel als die Ausnahme, weswegen auch hier die Prognose für einen Termin rund um die E3 alles andere als gewagt ist. Zumal es einige Kandidaten gibt, die auf diesem Showcase ausführlicher gezeigt werden könnten, darunter

Fest steht bislang nur: Auch 2023 wird es State of Plays oder anders geartete Sony-Präsentationen geben. Wann genau werden wir euch natürlich auf GamePro.de wissen lassen, sobald es entsprechende Ankündigungen gibt. Der März-Termin bleibt bis dahin eine Spekulation, Sony hat sich dazu bislang noch nicht geäußert.

Wann glaubt ihr findet die nächste State of Play statt? Und was wird dort gezeigt?