Steam schenkt euch jetzt gleich 2 Gratis-Spiele - aber Beeilung: Ihr habt nur wenige Tage Zeit, um sie euch zu sichern!

Via Steam könnt ihr euch für kurze Zeit zwei Games mit 100 Prozent Rabatt schnappen.

Ihr sucht für die Weihnachtsfeiertage und die freie Zeit danach noch nach Spielen? Dann werdet ihr vielleicht bei Steam fündig. Dort könnt ihr euch aktuell noch zwei Titel mit einem Rabatt von 100 Prozent schnappen, oder in anderen Worten: Ihr bekommt sie kostenlos (via GameRant)!

Diese 2 Games bekommt ihr aktuell gratis auf Steam

Toy Tinker Simulator - Gratis bis: 21. Dezember um 19 Uhr (deutscher Zeit)

- Gratis bis: 21. Dezember um 19 Uhr (deutscher Zeit) Rat Quest - Gratis bis: 25. Dezember um 19 Uhr (deutscher Zeit)

Toy Tinker Simulator macht euch zum Spielzeugmacher bzw. zur Spielzeugmacherin und lässt euch – ihr erahnt es wahrscheinlich schon – Spielzeuge reparieren, in dem ihr sie reinigt, lackiert, abschleift, beschichtet oder wieder zusammen näht.

Was vom Prinzip her cool klingt, steht auf Steam aktuell allerdings lediglich bei einer "ausgeglichenen" Wertung. Kritisiert wird unter anderem die fehlende Abwechslung, Ihr repariert oft nur das gleiche Spielzeug in einer anderen Farbe, so Spieler*innen. Aber wie sagt es sich so schön: Einem geschenkten Gaul, schaut man nicht ins... genau!

Und Rat Quest? Hierbei erwartet euch ein minimalistisches Jump&Run, bei dem ihr eine kleine Ratte über Plattformen bewegt. Der Titel steht bei Steam aktuell auf "positiv", verzeichnet aber nur 11 Bewertungen. Rat Quest sieht so oder so nach einem kurzweiligen Spiel aus, das sich sicherlich gut zwischen den Weihnachtsessen zocken lässt (wobei das Gameplay einem Steam-Community-Mitglied zufolge sehr schwer ausfallen soll).

Noch mehr kostenlose PC-Spiele - Epic Adventskalender 2025 gestartet

Wer noch weitere kostenlose PC-Games abstauben will, sollte mal bei Epic vorbeischauen. Dort bekommt ihr ab sofort bis nach Weihnachten wieder täglich einen Gratis-Titel. Den Anfang machte der Open World-Hit Hogwarts Legacy. Alle Infos zum Epic-Adventskalender 2025 und zu den aktuellen kostenlosen Spielen findet ihr im oben verlinkten GamePro-Liveticker.

Und nun fragen wir wie immer euch: Werdet ihr euch die beiden kostenlosen Steam-Spiele schnappen?