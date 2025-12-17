Epic schenkt euch ab morgen wieder massenweise Spiele: Uhrzeit, mögliche Gratis-Games und mehr Infos jeden Tag im Live-Ticker

Zu Weihnachten gibt's beim Epic Games Store immer Geschenke.

In den letzten Jahren gab es im Epic Games Store rund um Weihnachten richtig viele Gratis-Spiele abzustauben. Von Mitte Dezember bis Anfang Januar wurde täglich ein Titel verschenkt. Darunter waren sowohl kleinere Titel, als auch große Hits.

Dieses Jahr sieht alles danach aus, als würde sich diese Aktion wiederholen. Wie schon in den Vorjahren hat Epic bereits das Spiel in der zweiten Dezemberwoche mit weihnachtlichem Geschenkpapier beworben. Ab dem Donnerstag danach ging es im letzten Jahr mit den täglichen Spiele-Geschenken los und wir gehen davon aus, dass dies auch 2025 der Fall ist.

Wir informieren euch sofort im Live-Ticker, sobald mehr bekannt ist, halten täglich für euch nach den Spielen Ausschau und informieren euch, wenn ihr sie herunterladen könnt. Den Anfang machte übrigens letzte Woche Hogwarts Legacy.

15:23 Hogwarts Legacy - Das Open-World-Spiel im Potter-Universum im Test - Das Open-World-Spiel im Potter-Universum im Test

Autoplay

Epic Gratis Aktion: Uhrzeit, Spiele, Infos und Leaks im Live-Ticker

16:30 Uhr Denkt dran: Ihr habt nur noch gute 24 Stunden, um euch Hogwarts Legacy gratis zu sichern. Dann folgt nämlich das nächste Spiel und das Zauber-RPG ist nicht mehr verfügbar. 15:50 Uhr Das geheimnisvolle Spiel, das ihr euch am 18. Dezember um 17 Uhr schnappen könnt, wird erneut mit weihnachtlichem Geschenkpapier angteast. Der X/Twitter-Account HXL will außerdem bereits alle Spiele kennen, die ab dem 18. aufschlagen. Demnach wäre als großes Highlight der Open World-Hit Red Dead Redemption 2 dabei. Allerdings solltet ihr die geleakte Spiele-Liste mit Vorsicht genießen, da sich schwer einschätzen lässt, ob die Quelle tatsächlich über echte Insider-Informationen verfügt. Hier findet ihr eine übersetzte Version des Posts: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter-Inhalt

Spiele und Aktionszeitraum im Jahr 2024

Hier könnt ihr euch noch mal die komplette Liste der Gratis-Spiele aus dem letzten Jahr anschauen:

The Lord of the Rings: Return to Moria

Vampire Survivors

Astrea: Six-Sided Oracles

TerraTech

Wizard of Legend

Legendärer Status DLC zu Dark and Darker

Dredge

Control

Ghostrunner 2

Hot Wheels Unleashed

Kill Knight

Orcs Must Die! 3

Redacted

Sifu

Kingdom Come Deliverance

Hell Let Loose

Insgesamt waren das im Jahr 2024 also satte 15 Gratis-Spiele und ein DLC. Los ging es mit den täglichen Spiele-Geschenken am 19. Dezember. Das letzte wurde am 2. Januar 2025 verschenkt. Demnach wäre es gut möglich, dass die Aktion dieses Mal bis zum 1. Januar läuft, erneut ein Donnerstag.

Auf welche Spiele hofft ihr dieses Jahr und was wäre euer Highlight, falls der Leak zutreffen sollte?