Auf Steam bekommt ihr aktuell wieder 2 Spiele geschenkt und für eines davon habt ihr nur noch 24 Stunden Zeit

Es gibt mal wieder Spiele gratis abzustauben. Wir stellen sie euch vor.

Steams Free-to-Keep-Aktion verschafft euch immer wieder die Möglichkeit, euch Spiele für kurze Zeit komplett kostenlos zu schnappen und sie dann dauerhaft zu behalten. Mit dabei sind mal mehr, mal weniger lohnenswerte Titel – zum Juni-Start könnt ihr euch aber zwei richtig gute Spiele schnappen.

Das sind die Gratis-Aktionstitel bei Steam

Moonrise Fall

2:35 In Moonrise Fall erkundet ihr einen düsteren Wald und fotografiert übernatürliche Wesen

Autoplay

Angebotspreis: 0 Euro

0 Euro Normalpreis: 9,75 Euro

Darum geht's: Moonrise Fall ist ein atmosphärisches Puzzlespiel, in dem ihr in die Rolle eines Jungen schlüpft, der seine Eltern bei einem Autounfall verloren hat und sich nun in einem mysteriösen Wald wiederfindet. Ihr müsst nun nicht nur den Wald und seine Geheimnisse erkunden, sondern auch übernatürliche Kreaturen fotografieren.

Auf Steam kommt das Spiel aktuell auf 72% positive Wertungen (Stand: 1: Juni). Gelobt werden die Atmosphäre, Musik und die tragische, ernste Geschichte. Kritisiert werden derweil das seichte Gameplay, das eher an einen Walking-Simulator erinnere und die zu leichten Puzzles.

Bis wann läuft die Gratis-Aktion? Ihr habt noch bis zum 2. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit Gelegenheit, euch Moonrise Fall gratis zu holen.

Drift86

1:28 In Drift86 driftet ihr zu Musik mit 90er-Charme über den Asphalt

Autoplay

Angebotspreis : 0 Euro

0 Euro Normalpreis: 1,99 Euro

Darum geht's: Drift86 macht's simpel, hier geht es natürlich ums Driften mit eurem fahrbaren Untersatz. Mit 40 verschiedenen Autos und 30 Karten könnt ihr sowohl solo als auch im Mehrspieler-Modus in Rennen antreten.

Das simple Spielprinzip schadet den Wertungen auf Steam nicht, aktuell (Stand: 1: Juni) kommt Drift86 auf 89 Prozent positive Stimmen. Besonders der Spielspaß wird hier immer wieder hervorgehoben, wobei die Erwartungen aber eben an einen regulären Verkaufpreis von 1,99 Euro angepasst werden sollten. Kritik gibt es in den Wertungen an der Fahrphysik und Grafik.

Bis wann läuft die Gratis-Aktion? Ihr habt noch bis zum 3. Juni um 18:00 Uhr deutscher Zeit Gelegenheit, euch das Spiel komplett kostenlos zu schnappen.

Was sagt ihr zu den beiden Spielen, nehmt ihr sie einfach mit oder seid ihr auch bei Gratis-Angeboten wählerisch?