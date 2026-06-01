PS-Plus-User feiert Bonus-Spiel aus dem Mai-Lineup richtig ab, aber schon morgen wird es ausgetauscht: "Bestes Nicht-FromSoftware-Soulslike"

Wuchang gehört mit zu den besseren Soulslikes.

Spiele im Stile von Dark Souls gibt es mittlerweile wie Sand am Meer, auch außerhalb der Schmiede FromSoftware. Doch wer sich gerne durch komplexe Level kämpft und sich an gewaltigen Bossen die Zähne ausbeißt, weiß auch: Die wirklich guten Vertreter des Genres kann man an einer Hand abzählen.

Zu diesen Spielen gehört für viele inzwischen auch Wuchang: Fallen Feathers, das aktuell noch Teil des PS Plus-Essential-Lineups ist.

Perfekter Einstieg für neue Souls-Fans

Wuchang entführt euch in ein düsteres Fantasy-China, das von Krieg, Chaos und einer mysteriösen Krankheit heimgesucht wird.

Als Kriegerin Wuchang macht ihr euch auf die Suche nach Antworten und geratet dabei immer tiefer in eine Welt voller Monster, Legenden und albtraumhafter Kreaturen.

20:00 Wuchang: Fallen Feathers - Test-Video zum neuen Soulslike

Autoplay

Dabei orientiert sich das Spiel zwar klar an Dark Souls, setzt aber auch eigene Akzente. Vor allem das Kampfsystem gilt als deutlich offensiver und zugänglicher als bei vielen Genre-Kollegen.

Auch bei der Schwierigkeit zeigt sich Wuchang vergleichsweise einsteigerfreundlich. Zwar erwarten euch auch hier harte Bosskämpfe und einige Frustmomente, insgesamt fällt der Schwierigkeitsgrad aber moderater aus als bei vielen Genre-Größen.

Genau deshalb eignet sich das Spiel auch hervorragend für alle, die bisher einen Bogen um Soulslikes gemacht haben. Bei Fans kommt das Spiel auf jeden Fall richtig gut an, und manche User auf Reddit haben es nicht bereut das Spiel auszuprobieren:

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In der Presse fand Wuchang ebenfalls Anklang. Besonders die Atmosphäre, das Artdesign und das gute Kampfsystem wurden immer wieder gelobt.

Nur noch heute bei PS Plus Essential

Wer das Spiel ausprobieren möchte, sollte allerdings nicht mehr lange warten.

Wuchang gehört aktuell noch zu den monatlichen PS Plus-Essential-Spielen und kann kostenlos eurer Bibliothek hinzugefügt werden. Sobald ihr es eingelöst habt, bleibt es auch nach dem Austausch der monatlichen Spiele Teil eurer Sammlung – so lange ihr ein aktives PS Plus-Abo besitzt, versteht sich.

Ab dem 2. Juni wird das aktuelle Line-up allerdings durch neue Spiele ersetzt. Ihr müsst euch also beeilen.

Wer also schon länger mit dem Gedanken spielt, dem Genre eine Chance zu geben, sollte bei Wuchang unbedingt zugreifen.

Habt ihr Wuchang bereits ausprobiert und hat es euch gefallen?