LEGO-Glückspilz ergattert dunklen Millennium-Falken zum Schnäppchenpreis, weil der Verkäufer einen Abrechnungsfehler begeht

So sieht der Millenium-Falke in Dunkel aus (Bild: reddit.com/user/OnlyVans98/).

Star Wars-Fans können bei LEGO-Sets aus dem Vollen schöpfen. Den Millennium-Falken gibt es beispielsweise in mindestens drei Ausführungen. Was in diesem Fall zu einem äußerst positiven Abrechnungsfehler geführt hat, der einem LEGO-Fan und Mega-Glückspilz ordentlich Geld eingespart hat.

LEGO-Fan kauft dunklen Millennium-Falken für die Hälfte des sowieso schon günstigen Preises

Der dunkle Millennium-Falke kostet in Deutschland bei LEGO selbst 179,99 Euro, ist aber woanders für um die 125 Euro zu bekommen. Umgerechnet entspricht das in etwa 145 US-Dollar. Ein LEGO-Fan und Reddit-User hatte aber Glück und ist in einem Laden über das Set zu einem Preis von 130 US-Dollar gestolpert.

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Da hat er zugeschlagen und das Set, zu dem auch einige coole Mini-Figuren gehören, eingesackt. Beim Bezahlen ist dem Verkäufer aber offensichtlich ein Fehler unterlaufen. Der Fan hat am Ende nämlich nur etwas mehr als 66 Dollar gezahlt. Das sei ihm erst aufgefallen, als er wieder zuhause war.

Offenbar wurden im LEGO-Laden einfach die LEGO Star Wars-Millennium-Falken-Versionen verwechselt. Es gibt nämlich auch noch eine kleinere Version ohne Figuren, die hierzulande mit ungefähr 54 Euro zu Buche schlägt. Umgerechnet in US-Dollar sind das dann fast 63 Dollar. Das würde preislich also passen.

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Der Käufer ist natürlich extrem glücklich über diesen Fauxpas und erklärt, noch nie so viel Glück gehabt zu haben. Der Laden in Kansas sei sein Standard-LEGO-Laden, er und sein Sohn gehen dort regelmäßig hin.

In den Kommentaren wird ihm zwar größtenteils einfach zu seinem Glück gratuliert, der eine oder andere findet aber auch, dass der Vater sich von selbst beim Laden melden und den Fehler freiwillig aufklären sollte.

Der User erklärt, er würde so einer Gelegenheit jedenfalls nicht aus dem Weg gehen, wenn sie ihn so anspringt. Er könne sich sogar vorstellen, dass der Besitzer des Ladens ihm als Stammkunden einen Gefallen tun wollte, und das Ganze absichtlich so abgerechnet wurde.

Wie würdet ihr euch verhalten, wenn ihr aus Versehen so ein Schnäppchen macht?