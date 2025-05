89 Millionen Steam-Daten wurden angeblich gestohlen - und vielleicht auch eure: Hacker spricht von riesigem Datenleck

Steam wurde gehackt und angeblich Millionen von Daten gestohlen.

Steam gehört zu den größten Online-Plattformen weltweit und ist daher ein lukratives Ziel für Hacker. Den letzten großen Hack gab es vor 14 Jahren, ein Datendieb behauptet jetzt jedoch, 89 Millionen Daten von Spieler*innen entwendet zu haben. Das klingt schwerwiegend, der Datenklau ist aber offenbar nicht ganz so dramatisch, wie zuerst befürchtet.

Darum geht's: Ein Hacker unter dem Pseudonym Machine1337 behauptet, dass 89 Millionen Nutzerdaten von Steam geleakt seien. Die Person sei im Besitz der Datenbank und bietet sie für 5.000 Dollar zu Verkauf an. Das berichtet das isrealische Sicherheitsunternehmen Underdark.ai auf LinkedIn.

Angehangen ist außerdem ein Link zu einem kleinen Ausschnitt der Datenbank, um die Legitimität zu unterstreichen. Wie Underdark schreibt, sind dort SMS-Logs für die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) von Steam zu finden.

Sie sollen über den Kommunikationsdienstleister Twilio verschickt worden sein und Nachrichteninhalte sowie zahlreiche Metadaten zu Telefonnummern enthalten. Zu Twilio gehört beispielsweise die 2FA-App Authy, die von der Streaming-Plattform Twitch genutzt wird.

Laut Twilio gab es bei der Firma kein Datenleck. Das Unternehmen hat den online gestellten Ausschnitt der Datenbank analysiert und konnte keine Hinweise erkennen, dass die Daten von dort abgeschöpft wurden (via BleepingComputer). Stattdessen wird ein SMS-Provider vermutet, der als Schnittstelle zwischen Twilio und Steam dient.

Valve selbst hat sich noch nicht offiziell geäußert, gegenüber einem Journalisten soll ein Sprecher der Vertriebsplattform gesagt haben, dass Valve selbst gar nicht mit Twilio zusammengearbeitet habe:

CLARIFICATION/UPDATE: I have been contacted by a Valve representative, and they have stated that they do not use Trillio.



For clarity, also, as I have seen some news sites citing me as the source, as linked in my initial tweet, the source is a LinkedIn post by Underdark.