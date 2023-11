Bis zu 96% Rabatt im Steam Sale: Diese Blockbuster lohnen sich und diese könnte ihr auf Konsole günstiger zocken

Wir verraten euch, auf welchen Plattformen die Spiele aus dem Steam Sale gerade günstiger sind oder sogar in Abos stecken.

Auf Steam ist gerade der große Herbst Sale im Gange. Der kann auf den ersten Blick ganz schön überwältigend aussehen, weil es einfach so viele Angebote gibt. Unter den gelisteten Spielen sind eine ganze Menge aktuelle Blockbuster und Highlights aus diesem und letztem Jahr, aber auch Klassiker.

Aber Vorsicht: Nicht alle gelisteten Spiele gibt's auch wirklich mit Rabatt und manche sind auch auf den Konsolen reduziert - oder in Abo Services sogar ohne Zusatzkosten spielbar. Habt ihr also die enstprechenden Abos bereits, könnt ihr euch das Angebot (zumindest aktuell) komplett sparen.

Wir haben für euch einige besonders empfehlenswerte Spiele rausgesucht und verraten euch, wo ihr sie gerade zum Schnäppchenpreis oder im Service bekommt.

Bis wann geht der Steam Sale noch: Die Aktion läuft noch bis zum 28. November, 19 Uhr deutscher Zeit.

Das Highlight

It Takes Two

1:35 It Takes Two - Trailer kündigt den Koop-Kracher für Nintendo Switch an - Trailer kündigt den Koop-Kracher für Nintendo Switch an

Genre: Koop-Rätsel-Platformer

Koop-Rätsel-Platformer Angebot auf Steam: 11,99€ (70% Rabatt, neuer Bestpreis)

11,99€ (70% Rabatt, neuer Bestpreis) Weitere Angebote: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S: 11,99€ (70% Rabatt), Switch: 24,79€ (38% Rabatt)

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S: 11,99€ (70% Rabatt), Switch: 24,79€ (38% Rabatt) Enhalten in: Game Pass Ultimate, EA Play, PS Plus Premium/Extra

It Takes Two gehört definitiv zu den besten Koop-Spielen der letzten Jahre und ist jetzt auf manchen Plattformen so günstig zu haben wie noch nie. Außerdem gibt es noch einen kleinen "Bonus-Preisvorteil": Ihr müsst das Spiel zu zweit zocken, aber nur einmal zahlen; egal, ob ihr im Couch-Koop oder Online-Mulitplayer spielen wollt.

In diesem Titel schlüpft ihr in die Rollen des Ehepaars Cody und May, die in Häkelpuppen verwandelt werden und zusammenarbeiten müssen, um wieder menschlich zu werden. Dabei sind sie zur Zusammenarbeit gezwungen und das, obwohl sie eigentlich gerade bereit zur Scheidung waren.

Gemeinsam müsst ihr Umgebungsrätsel und Platforming-Passagen meistern, aber auch mal actionreiche Kämpfe bestreiten. Die Level sind sehr abwechslungsreiche, Kommunikation aber stets der Schlüssel zum Erfolg.

Weitere Angebote im Steam Sale, die sich lohnen

Hier listen wir für euch weitere spannende Titel auf, die ihr gerade besonders günstig bekommen könnt.

Titel Angebote The Witcher 3: Wild Hunt: Complete Edition Steam: 12,49€ (75% Rabatt)

PS4, PS5, Xbox One, Series X/S: 14,99€ (70% Rabatt) Far Cry 6: Standard Edition Steam: 14,99€ (75% Rabatt)

Xbox One, Series X/S: 17,49€ (75% Rabatt)

Enthalten in: PS Plus Premium/Extra Assassin's Creed Valhalla: Standard Edition Steam: 14,99€ (75% Rabatt)

Xbox One, Series X/S: 17,49€ (75% Rabatt)

PS4, PS5: 23,98€ (65% Rabatt via Amazon) Resident Evil Village Gold Edition Steam: 19,99€ (60% Rabatt) Call of Duty: Black Ops Cold War Steam: 19,79€ (67% Rabatt)

PS4, Xbox One: 23,09€ (67% Rabatt)

Xbox Series X/S: 26,24€ (65% Rabatt) Hogwarts Legacy: Standard Edition Steam: 35,99€ (40% Rabatt)

PS4, Xbox One: 41,99€ (40% Rabatt)

PS5, Xbox Series X/S: 44,99€ (40% Rabatt) Diablo 4: Standard Edition: Standard Edition Steam: 41,99€ (40% Rabatt)

PS4, PS5, Xbox One, Series X/S: 47,99€ (40% Rabatt) Dead Space Remake Steam: 29,99€ (50% Rabatt)

PS5: 39,99€ (50% Rabatt)

Enhalten in: Game Pass Ultimate, EA Play Dredge: Standard Edition Steam, PS4, PS5, Xbox Series X/S, One: 18,74€ (25% Rabatt) A Plague Tale: Requiem: Standard Edition Steam: 22,49€ (55% Rabatt)

Xbox Series X/S, PS5: 29,99€ (50% Rabatt)

Enthalten in: Game Pass Mass Effect: Legendary Edition Steam: 11,99€ (80% Rabatt)

Xbox One, PS4: 13,99€ (80% Rabatt)

Enthalten in: Game Pass Ultimate, EA Play Immortals of Aveum: Standard Edition Steam: 29,99€ (50% Rabatt)

PS5, Xbox Series X/S: 39,99 (50% Rabatt) Devil May Cry 5: Standard Edition Steam, Xbox One: 9,89€ (67% Rabatt)

Enthalten in: PS Plus Extra/Premium

Wie ihr sehen könnt, gelten einige der richtig guten Steam-Angebote auch für PS4, PS5 und Xbox Series X/S. Andere Spiele gibt's im Game Pass oder EA Play ohne Zusatzkosten.

Darum lohnt es sich immer, die Plattformen zu vergleichen, bevor ihr in den großen Sales zuschlagt, falls ihr mehrere Optionen zur Verfügung habt. Bedenkt aber, dass die Aktionen auf anderen Plattformen womöglich nicht diesselbe Laufzeit haben wie der Steam Sale.

Wie sieht es bei euch aus: Werdet ihr bei einem dieser Angebote zuschlagen oder habt ihr vielleicht selbst noch reduzierte Titel entdeckt, die ihr empfehlen wollt?