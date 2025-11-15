Preis der Steam Machine: Wie viel würdet ihr für die neue Konsole von Valve ausgeben?

Mit der Steam Machine will Valve auf dem Markt für stationäre Konsolen ab 2026 mitmischen. Doch welchen Preis wärt ihr bereit zu zahlen?

Dennis Müller
15.11.2025 | 10:00 Uhr

Wie viel Geld wärt ihr bereit für die Steam Machine auszugeben? Wie viel Geld wärt ihr bereit für die Steam Machine auszugeben?

Wie wir es von Valve gewohnt sind, wurde die Woche über aus dem Nichts neue Hardware enthüllt. Dieses Mal jedoch kein neuer PC-Handheld, sondern unter anderem eine stationäre Konsole, die samt SteamOS als Betriebssystem eine echte Alternative zu PS5 oder Xbox Series X/S sein soll.

Was Valve im Zuge der Enthüllung jedoch nicht verriet, war der Preis. Daher wollen wir die Kostenfrage einmal an euch weitergeben und wissen, wie viel ihr für den durchaus interessanten schwarzen Kasten ausgeben würdet.

400 Euro? 700 Euro? Wo liegt euer Preislimit?

Schauen wir auf die Hardware-Specs, orientiert sich die Steam Machine leistungstechnisch an der PlayStation 5. Der große Vorteil jedoch: Zugriff auf die Steam-Bibliothek – und das bequem im heimischen Wohnzimmer.

Interessant dürfte zudem der neue Controller sein, der gleich dem Steam Deck mit zwei Touchpads daherkommt. Ob die auf Dauer eine brauchbare Alternative zu Maus und Tastatur sind, wird sich zeigen. Eines kann man jedoch allemal sagen, und zwar, dass die neue Steam Machine großes Potenzial hat. War das mittlerweile 10 Jahre alte Vorgängermodell noch aufgrund des mangelhaften Spiele-Supports und des wenig benutzerfreundlichen Betriebssystems zum Scheitern verurteilt, sieht das aktuelle Modell zumindest Stand jetzt überaus vielversprechend aus.

Daher an die Interessierten unter euch die alles entscheidende Frage:

Da zuletzt die Preise für PS5 Pro und Nintendo Switch 2 für ordentliche Diskussionen gesorgt haben, sind wir umso gespannter, wo eure Schmerzgrenze bei der Steam Machine liegt.

Was muss Valve noch enthüllen, um euch zu überzeugen? Zwar ist bereits vieles über die Steam Machine bekannt, jedoch bei Weitem noch nicht alles. Wie sieht es beispielsweise mit exklusivem Spiele-Support aus? Kommt Half-Life 3 zum Release im kommenden Jahr (man darf ja noch träumen)?

Video starten 6:16 Steam-Konsole von Valve angekündigt - mit neuem Controller und der Frame-VR-Brille

Wir sind jedenfalls schon sehr gespannt, wo eure preisliche Schmerzgrenze liegt und was ihr euch vor der Kaufentscheidung noch für Informationen von Valve wünscht.

Anfang 2026 wird die Steam Machine in zwei Editionen erscheinen, mit 512 GB und 2 TB großem Speicher – und wir können es kaum noch abwarten, euch zu berichten, was der kleine schwarze Würfel so alles auf, aber vor allem im Kasten hat.

