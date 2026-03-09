Steam schenkt euch aktuell ein Mystery-Spiel mit sehr guten Wertungen - aber nur noch für wenige Stunden

Es gibt wieder ein kostenloses Spiel auf Steam.

Auf Steam gibt es immer mal wieder Aktionen, mit denen ihr Spiele für kurze Zeit kostenlos bekommt und danach sogar behalten könnt. Allerdings ist nicht jedes dieser Angebote automatisch lohnenswert. Die Qualität der angebotenen Titel schwankt nämlich. Bei diesem Spiel lohnt es sich dagegen zuzugreifen, wenn es nach der Community geht. Ihr müsst euch aber beeilen, wenn ihr es noch gratis bekommen wollt.

Um dieses Angebot auf Steam geht es:

Spiel : Crowalt: Traces of the Lost Colony

: Crowalt: Traces of the Lost Colony aktueller Preis: 0 Euro (also Rabatt von 100 Prozent)

0 Euro (also Rabatt von 100 Prozent) Normalpreis: 9,75 Euro

Bis wann gilt das Angebot? Der Aktionszeitraum fällt nicht allzu lange aus. Ihr habt nämlich nur noch bis zum heutigen Montag, den 9. März, um 18:00 Uhr deutscher Zeit, um euch das Spiel gratis zu krallen.



Holt ihr es euch innerhalb dieses Zeitraums, könnt ihr es auch danach weiterhin kostenlos spielen, es handelt sich also nicht um einen Probezeitraum.

Das erwartet euch bei Crowalt: Traces of the Lost Colony

1:24 Crowalt: Traces of the Lost Colony - Trailer zum Mystery-Adventure

Autoplay

Genre: Mystery-Adventure

Bei Crowalt: Traces of the Lost Colony handelt es sich um ein Mystery-Abenteuerspiel im Pixel-Art-Look. Ihr schlüpft hier in die Schuhe des Abenteurers Hugh Radcliff, der das 150 Jahre alte Mysterium um eine verschwundene Kolonie lösen will. Sein einziger Hinweis am Anfang: Der Name der Insel "Crowalt", der in einen Baum geritzt wurde.

Ihr nutzt im Spiel Point-and-Click-Mechaniken, sprecht mit Einheimischen und Piraten und verfolgt Hinweise, die ihr in eurem Tagebuch niederschreibt, um diverse Rätsel zu lösen.

Auf Steam steht das Spiel aktuell bei 80 Prozent positiven Wertungen insgesamt. Rechnet man die kürzlichen Wertungen während des Aktionszeitraums mit ein, sinkt die Wertung leicht auf 74 Prozent positiv.

Was ist positiv, was ist negativ? In den User-Reviews werden dabei vor allem die interessante Story und charmante Atmosphäre im Retro-Stil gelobt. Kritik gibt es dagegen daran, dass zu viele Sammel-Missionen dabei sein und man durch das Fehlen etwa von Schnellreise zu viel hin und her laufe.

Werdet ihr euch Crowalt: Traces of the Lost Colony einmal anschauen oder ist das weniger interessant für euch?