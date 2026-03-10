Crimson Desert: Grafik-Modi auf PS5 und Xbox wurden bekanntgegeben und sie sind viel besser als wir erwartet haben

So soll Crimson Desert auf den Konsolen laufen.

Nach langer Wartezeit wissen wir endlich, wie Crimson Desert auf den Konsolen performen soll. Entwickler Pearl Abyss hat bekanntgegeben, welche Modi euch auf Xbox Series X|S, PS5 und PS5 Pro erwarten und was sie leisten.

Crimson Desert soll auf PS5 Pro in nativem 4K laufen

Etwa eineinhalb Wochen vor dem Release des kommenden Open World-Abenteuers hat Pearl Abyss die Systemanforderungen für den PC aktualisiert und die verfügbaren Modi auf den Konsolen vorgestellt.

Für Crimson Desert müsst ihr nur alles vergessen, was ihr über Open Worlds gelernt habt

Wenig überraschend dürfen wir uns auf der PS5 Pro über die optisch ansprechendste Konsolenversion des Spiels freuen. Auf dem Premium-Gerät läuft das Spiel laut den Angaben von Pearl Abyss im Qualitätsmodus sogar in nativen 4K. Hier gibt es die Übersicht:

Playstation 5

Performance-Modus: 1080p, 60 fps, Raytracing (Niedrig)

1080p, 60 fps, Raytracing (Niedrig) Balanced-Modus: Hochskaliertes 4K von 1280p via FSR 3, 40 fps*, Raytracing (Niedrig)

Hochskaliertes 4K von 1280p via FSR 3, 40 fps*, Raytracing (Niedrig) Qualitäts-Modus: Hochskaliertes 4K von 1440p via FSR 3, 30 fps, Raytracing (Hoch)

Playstation 5 Pro

Performance-Modus: Hochskaliertes 4K von 1080p via PSSR 2, 60fps, Raytracing (Hoch)

Hochskaliertes 4K von 1080p via PSSR 2, 60fps, Raytracing (Hoch) Balanced-Modus: Hochskaliertes 4K von 1440p via PSSR2, 40 fps*, Raytracing (Hoch)

Hochskaliertes 4K von 1440p via PSSR2, 40 fps*, Raytracing (Hoch) Qualitäts-Modus: Natives 4K, 30 fps, Raytracing (Ultra)

Xbox Series S

Performance-Modus: 720p, 40 fps*, kein Raytracing

720p, 40 fps*, kein Raytracing Quality-Modus: 1080p, 30 fps, kein Raytracing

Xbox Series X

Performance-Modus: 1080p, 60 fps, Raytracing (Niedrig)

1080p, 60 fps, Raytracing (Niedrig) Balanced-Modus: Hochskaliertes 4K von 1280p via FSR 3, 40fps*, Raytracing (Niedrig)

Hochskaliertes 4K von 1280p via FSR 3, 40fps*, Raytracing (Niedrig) Qualitäts-Modus: Hochskaliertes 4K von 1440p via FSR 3, 30fps, Raytracing (Hoch)

* Für 40 fps ist ein Bildschirm mit 120 Hz oder mehr notwendig. Wenn nicht vorhanden, werden 30fps ausgegeben.

Crimson Desert ist jetzt das zweite Spiel mit Support für das neue PSSR auf der PS5 Pro, hier erfahrt ihr mehr darüber:

Mit FSR 3 steht aber auch die neuste Variante des AMD-Upscalers für die Basis-Konsolen parat, was dem Titel ein hohes Maß an Schärfe verleihen sollte.

Sofern ihr über einen TV mit VRR verfügt, könnt ihr die Framerate außerdem in den Performance-Modi der PS5-, PS5 Pro- und Xbox Series X-Versionen sowie im Balanced-Modus der PS5 Pro-Fassung freischalten und je nach Situation mit höheren Bildraten spielen. Die schwankenden Framerates wirken dank des Features dann angenehm flüssig.

Wichtig ist natürlich, dass es sich hier um die offiziellen Angaben des Entwicklers handelt. Wie die einzelnen Modi genau aussehen und ob die anvisierten Framerates gehalten werden, wird sich dann während der Tests zeigen.

Auf der nächsten Seite könnt ihr euch noch die Systemvoraussetzungen für den PC anschauen.