Pokémon Feuerrot-Fan steckte 84 Stunden in Prof. Eichs Labor fest, um Shiny-Glumanda zu bekommen und ihr habt das RPG vielleicht schon längst durch

In Pokémon Feuerrot und Blattgrün könnt ihr die Starter alias Schiggy, Bisasam und Glumanda auch als Shinys bekommen – das erfordert aber jede Menge Geduld.

Linda Sprenger
10.03.2026 | 16:45 Uhr

Shinys könnt ihr oft nur nach etlichen Resets bekommen (Bild: Reddit uSTEHGEIGER). Shinys könnt ihr oft nur nach etlichen Resets bekommen (Bild: Reddit u/STEHGEIGER).

Inhaltsverzeichnis
Na, wie weit seid ihr schon in der Nintendo Switch-Version von Pokémon Feuerrot und Blattgrün? Habt ihr vielleicht sogar schon die Top 4 besiegt und dürft euch jetzt Champion der Pokémon-Liga nennen? Während einige von euch das sicherlich schon geschafft haben, hängen andere noch bei der Starter-Wahl im Labor von Prof. Eich fest – obwohl sie schon seit dem Release am 27. Februar 2026 zocken.

Der Grund: Einige Fans sind gerade damit beschäftigt, ihren Spielstand wie am Fließband neu zu starten, um eines der drei Starter als Shiny zu bekommen.

Spieler "quälen" sich mit stundenlangen Soft-Resets, um Shiny-Starter zu bekommen

Video starten 1:35 Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück

Warum neu starten? Ihr könnt Bisasam, Schiggy oder Glumanda in Feuerrot und Blattgrün auch als Shinys bekommen. Die Chance liegt allerdings nur bei 1 zu 8.192. Dafür müsst ihr kurz vor der Wahl eures Starters vor dem Tisch in Prof. Eichs Labor abspeichern und das Spiel so lange soft-resetten, bis ihr irgendwann – in der Regel nach unzähligen Versuchen und Stunden – euer Wunschstarter als Shiny erhaltet.

Einige Fans haben das sogar geschafft. Redditor "AreaPractical3244" schreibt, er/sie hat nach satten 84 Stunden (!) ein Shiny-Glumanda erwischt. In dieser Zeit hätte der Fan die Hauptstory von Feuerrot/Blattgrün fast dreimal durchspielen können. Die durchschnittliche Spielzeit der Story liegt laut Howlongtobeat.com bei 29 Stunden und 30 Minuten.

Wie viele Resets "AreaPractical3244" gebraucht hat, um an sein begehrtes schillerndes Glumanda zu kommen, geht aus dem oben eingebetteten Post leider nicht hervor. Ein anderer Shiny-Hunter aka Redditor "CoinSloITI" hat nach eigenen Angaben 12.108 Soft-Resets für ein Shiny-Bisasam gebraucht.

Und Soft-Resets im fünfstelligen (oder beinahe fünfstelligen) Bereich scheinen die Norm zu sein: Dieser Pokémon-Fan hat nach 9897-mal neu starten ein Shiny-Glumanda eingesackt. Das ganze Prozedere habe ein halbes Jahr und ungefähr 200 Soft-Resets in der Woche beansprucht. Das nennen wir mal Hingabe!

Die beiden Gen 1-Neuauflagen Pokémon Feuerrot und Blattgrün erschienen ursprünglich 2004 für den Game Boy Advance und wurden am 27. Februar 2026 im Zuge des 30-jährigen Jubiläums des Pokémon-Franchises noch einmal neu für die Nintendo Switch (2) im Nintendo eShop veröffentlicht.

Auf Seite 2 dieses Artikels erklären wir euch noch einmal genauer, wie ihr eines der drei Starter als Shiny bekommt.

1 von 2

nächste Seite

Pokemon Feuerrot

Pokemon Feuerrot

Genre: Rollenspiel

Release: 28.01.2004 (Switch, GBA)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
