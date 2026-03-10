Pokémon Rubin und Saphir in Pokopia nachgebaut: Fan holt Route 101 der Hoenn-Region auf die Switch 2 und es sieht fantastisch aus

Der Baukasten von Pokémon Pokopia bietet viele Möglichkeiten und eine davon ist, die Klassiker-RPGs nachzubauen.

Maximilian Franke
10.03.2026 | 18:29 Uhr

Pokopia lässt euch Klassiker-Routen fast perfekt in 3D nachbauen. Pokopia lässt euch Klassiker-Routen fast perfekt in 3D nachbauen.

Wenn ihr in Pokémon Pokopia viel Zeit ins Bauen investiert, könnt ihr richtig schöne Poké-Landschaften für eure Monster-Freunde erschaffen. Die blockige Welt bietet sich aber auch perfekt dazu an, um Gebiete aus den alten Game Boy-Klassikern nahezu eins zu eins wieder zum Leben zu erwecken.

Der ideale Spielplatz für Nostalgie

Ein Beispiel dafür liefert der japanische YouTuber Shinya Sunagawa. Auf Twitter/X teilt er seine Kreation, in der er Route 101 der Hoenn-Region aus Pokémon Rubin und Saphir sehr detailgetreu nachgebaut hat.

Video starten 1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Pokopia ist tatsächlich ein nahezu perfekter Baukasten für diese Art Neuauflagen der alten RPG-Klassiker, weil es durch seine blockige Minecraft-Struktur letztlich auf ein vergleichbares Schachbrett-Raster setzt.

Städte und Routen von damals lassen sich also wirklich fast bis auf das letzte Grasbüschel perfekt in die neue Spielwelt übersetzen und das Ergebnis in diesem Beispiel kann sich auf jeden Fall sehen lassen.

Zu den geteilten Screenshots und einem Referenzbild des Originals schreibt Sunagawa: “Route 101 ist fertig. Ich baue hier die Hoenn-Region nach”.

Einziger Haken: In Pokopia gibt es keine Steigungen des Bodens, sondern nur harte Kanten und Treppen. Während im Original etwa der südliche Felsvorsprung nur über die Hälfte des Pfades zieht, muss der Fanbuild hier auf eine durchgehende Kante mit Treppen ausweichen, die es im Original nicht gibt.

Das Projekt steht im Startgebiet Welkwüstia von Pokémon Pokopia. Theoretisch gibt es um seine Route 101 noch mehr Platz, um weitere Routen oder Siedlungen anzuschließen.

Pokémon Pokopia: Fähigkeiten verbessern – So verstärkt ihr Aquaknarre, Zertrümmerer und Co.
von Maximilian Franke
von Maximilian Franke
Pokopia teast neue Pokémon-Variante, die wir wohl erstmals in Wind & Welle fangen können
von Dennis Müller
von Dennis Müller
Pokémon Pokopia Bauholz herstellen - So bekommt ihr die Ressource aus Baumstämmen
von Linda Sprenger
von Linda Sprenger

Den meisten Freiraum für große Vorhaben wie hier bekommt ihr übrigens in Neulandia. Das Sandbox-Gebiet ist zwar auch nicht unendlich groß, wird aber nicht durch unzerstörbare Berge oder andere Vorgaben eingegrenzt, wie die Story-Gebiete des Spiels.

Vermutlich werden wir in den kommenden Wochen und Monaten noch deutlich mehr dieser detailgetreuen Nachbildungen zu Gesicht bekommen!

Was denkt ihr: Welche Route oder Stadt der Klassiker-RPGs würdet ihr gerne noch als Pokopia-Replika sehen?

Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia

Genre: Simulation

Release: 05.03.2026 (Switch 2)

gerade eben

