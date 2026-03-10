Diesen Yoshi-Popcorn-Eimer brauche ich unbedingt für den Mario Galaxy-Film - allerdings gibt es ein Problem

Der Release des Mario Galaxy-Films rückt immer näher und im neuen Animationsfilm wird auch Yoshi sein Stelldichein geben. Ich habe eine Schwäche für den knuddeligen grünen Dino und mich erst kürzlich in das nur einmal funktionierende Ei verguckt, aus dem Yoshi schlüpfen kann.
Jetzt habe ich ein weiteres Yoshi-Gadget im Blick. Quasi das perfekte Gimmick für den Mario Galaxy-Kinobesuch. Denn es wird passend zum Film einen Yoshi-Popcorn-Eimer geben!
Der Snack wird einfach in das Ei gefüllt, das Yoshi in seinen Händen hält, eine Klappe erleichtert den Zugriff. Der Eimer ist also nicht nur ziemlich süß, sondern auch ganz schön praktisch.
Den Yoshi-Popcornspender gibt es auch in Deutschland – aber nicht überall
Ich würde das Yoshi-Gimmick ohne mit der Wimper zu zucken kaufen, werde aber vermutlich leer ausgehen. Der Grund: Den Spender wird es zwar auch in Deutschland geben, allerdings ausschließlich in ausgewählten Kinos der United Cinemas International (UCI)-Gruppe.
Und von denen gibt es in Deutschland lediglich 22 Standorte im Norden, Westen und Osten. Ausgerechnet in Süddeutschland – also in in meiner Nähe – befindet sich leider kein einziger davon.
UCI gibt an, dass der Vorverkauf für den Film am heutigen Mario-Day (10. März) starten soll. Und nur wer Karten vorbestellt, wird offenbar die Möglichkeit haben, an einen der niedlichen Popcorneimer zu kommen. Der Vorrat ist laut offizieller Meldung begrenzt, weswegen ich mir keine wirklichen Hoffnungen mache, einen ergattern zu können.
Falls ihr das aber schafft, wünsche ich euch ganz viel Spaß damit und bin nur ein kleines bisschen neidisch. Ich tröste mich in der Zwischenzeit mit dem Yoshi-Ei – eventuell.
Der Kinostart für den Mario Galaxy-Film ist für den 2. April 2026 geplant. Neben Yoshi werden natürlich tauchen natürlich noch zahlreiche weitere Charaktere aus dem Mario-Universum auftauchen, darunter erstmals Rosalina und Bowser Jr. Es gibt zudem Gerüchte, dass mit Wario ein weiterer legendärer Gegenspieler des Klempners auftauchen könnte.
Was haltet ihr von dem Popcorn-Eimer? Konntet ihr möglicherweise sogar bereits einen ergattern?
