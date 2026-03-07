Läuft gerade Crowalt: Traces of the Lost Colony - Trailer zum Mystery-Adventure
6 Aufrufe

07.03.2026 | 10:44 Uhr

Crowalt ist ein Point-and-Click-Adventure im Pixel-Look, in dem ihr das Verschwinden einer Kolonie vor über 100 Jahren untersucht. Euer einziger Hinweis ist die Insel Crowalt, wo ihr Hinweise sucht, Rätsel löst und mit den Bewohner*innen sprecht, um dem Mysterium auf die Spur zu kommen.
