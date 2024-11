Steam schaltet über Nacht eine neue, praktische Funktion frei: Perfekt für alle, die ihre Freunde von neuen Spielen überzeugen wollen

Die neue Steam-Aufnahme-Funktion soll auch auf dem Steam Deck tadellos laufen.

Steam-Spieler*innen dürfen sich freuen, es gibt gute Neuigkeiten: Ihr könnt mit der super einfachen und brandneuen Aufnahme-Funktion jetzt Gameplay-Clips aufzeichnen, bearbeiten, verschicken und vieles mehr. Das Feature ist jetzt offiziell für alle verfügbar und kann auch auf dem Steam Deck genutzt werden. Es eignet sich natürlich ganz hervorragend dazu, eure Lieblingsmomente festzuhalten, mit Errungenschaften zu prahlen oder Freund*innen von den Qualitäten eurer liebsten Spiele zu überzeugen.

Das hat Steam noch gefehlt: So praktisch und einfach funktioniert die neue Aufnahme-Funktion

Darum geht's: Bisher konnten wir immer nur Screenshots aufnehmen oder mussten komplizierte Hintergrund-Programme laufen lassen, die Leistung fressen. Jetzt können wir über das integrierte Steam-Overlay aber ganz unkompliziert einfach selbst Gameplay-Clips aufzeichnen (lassen) und sie auch noch bearbeiten (via: Steam).

So funktioniert's: Zunächst müsst ihr entscheiden, ob ihr euer Gameplay immer automatisch aufzeichnen lassen wollt. Sollte das der Fall sein, könnt ihr die Qualität bestimmen, die maximale Dauer und dadurch den Speicherplatz, den diese Videos höchstens belegen sollen. Dann beginnt Steam automatisch mit der Aufnahme im Hintergrund, wenn ihr ein Spiel startet.Das ist dann vor allem praktisch wenn ihr einmal vergesst die Aufnahme zu starten.

Ihr könnt aber natürlich auch festlegen, dass ihr selbst erst einmal auf einen Hotkey drücken müsst, um eine Aufnahme zu starten. Selbstverständlich gibt es auch die Option, überhaupt nichts aufzuzeichnen und die ist auch standardmäßig aktiviert. Außerdem könnt ihr auch den Ort festlegen, an dem eure Videos gespeichert werden sollen.

Mit jedem Spiel, auch auf dem Steam Deck:

Laut Valve funktioniert das Ganze ohne große Leistungseinbußen, solange eine Nvidia- oder AMD-Grafikkarte in eurem Rechner arbeitet. Bei allen anderen läuft die Aufnahme-Funktion über die CPU und kann zu Problemen führen.

Aber sonst soll sie mit allen Spielen (bis auf ganz wenige Ausnahmen, die das Steam-Overlay nicht zulassen) und auch auf dem Steam Deck laufen. Selbst Steam-fremde Spiele können aufgenommen werden.

Wie geht es dann weiter? Habt ihr erst einmal gezockt und aufgenommen, darf die neue Steam-Funktion zeigen, was sie wirklich kann. Besonders cool ist an dem Feature nämlich, dass es eine praktische Steam-Zeitleiste gibt, die ihr über das Steam-Overlay aufrufen könnt. Ihr könnt euch sofort euer Gameplay ansehen, Clips ausschneiden und sie teilen – zum Beispiel an andere Geräte schicken, als MP4 exportieren und so weiter.

Spieler*innen und Entwickler*innen können in der Steam-Timeline aber auch Markierungen setzen und so Highlights markieren. Habt ihr beispielsweise gerade einen besonders knackigen Boss umgehauen, lässt sich das bequem einzeichnen und auch wenn ihr eine Steam-Errungenschaft freigeschaltet habt, sollte das als Markierung auftauchen. Einige Spiele können sogar mit besonderen Indikatoren anzeigen, ob ihr euch gerade im Menü, der Lobby oder einem Match befindet.

Jetzt seid ihr dran: Was haltet ihr von der neuen Steam-Funktion? Was wünscht ihr euch für die Plattform sonst noch?