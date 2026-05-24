Steam schenkt euch gerade einen echten Hit mit 91% positiven Bewertungen, aber ihr habt nur wenige Tage Zeit

Aktuell gibt es wieder ein Gratis-Spiel bei Steam und das ist diesmal sogar richtig gut.

Immer mal wieder gibt es auf Steam Spiele für kurze Zeit geschenkt. Oft sind das neue Releases, die damit beworben werden sollen, hin und wieder gibt es auch alte Klassiker. Die Qualität schwankt dabei natürlich – bei diesem Spiel hier ist sich die Community aber einig: Es lohnt sich, zuzugreifen.

Um dieses Angebot auf Steam geht es:

Spiel : Car Mechanik Simulator 2018

: Car Mechanik Simulator 2018 aktueller Preis: 0 Euro

0 Euro Normalpreis: 19,50 Euro

Bis wann gilt das Angebot? Ihr habt diesmal tatsächlich ein paar Tage Zeit, euch das Spiel dauerhaft kostenlos zu sichern. Der Aktionszeitraum läuft nämlich noch bis zum Mittwoch, den 27. Mai, um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Verpasst ihr den Zeitraum, ist das Spiel danach wieder zum Vollpreis verfügbar.

Das erwartet euch bei Car Mechanik Simulator 2018

1:05 Car Mechanic Simulator 2018 lässt euch Autos, tunen, reparieren und auch fahren

Autoplay

Genre: Simulator

In Car Mechanik Simulator 2018 erwartet euch so ziemlich genau das, was der Titel verspricht. Ihr bekommt hier eine Fahrzeug- und Bausimulation, in der ihr in eurer eigenen Werkstatt Autos repariert, lackiert, sie aufmotzt und am Ende natürlich auch mit ihnen umherfahren könnt – sogar auf einer Rennbahn, wo ihr die Leistung des Motors testen könnt.

Neben Klassikern mit offiziellen Lizenzen und einzigartigen Fahrzeugen (über 40 Autos gibt es insgesamt) könnt ihr im "Auto-Editor" sogar euer ganz eigenes Gefährt entwerfen.

Simulatoren sind natürlich immer ein klein wenig Geschmackssache und sicherlich nicht für jeden etwas. Habt ihr aber Bock darauf, in der virtuellen Autowerkstatt ein bisschen zu entspannen, lohnt sich dieser Titel laut den Wertungen auf Steam definitiv. Aktuell kommen die rund 53.000 internationalen User-Rezensionen hier nämlich auf 91 Prozent positive Wertungen.

Was ist positiv, was ist negativ? In den Wertungen wird vor allem der entspannende, immersive und belohnende Spielablauf gelobt, sowie die gute allgemeine Zugänglichkeit auch für Laien. Etwas Kritik gibt es etwa am undurchsichtigen Tutorial und der behäbigen Steuerung, auch bei der Fahrphysik.

Schaut ihr euch Car Mechanik Simulator 2018 einmal an oder habt ihr eher weniger Interesse am Spiel?