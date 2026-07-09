Digimon Story Time Stranger – Spielzeit: So lange braucht ihr, um die komplette Geschichte durchzuspielen

Digimon Story: Time Stranger bietet euch wieder große Portion Spielspaß und Digimon-Sammeln. (© Bandai Namco)

Der neue Ableger der Digimon-Reihe bleibt dem JRPG-Genre treu und wird euch für viele Stunden beschäftigen. Nur noch wenige Tage trennen uns vom Release von Digimon Story: Time Stranger und wie seine Vorgänger bringt auch dieser Teil eine ordentliche Portion Story, Sidequests und jede Menge Digimon zum Sammeln mit.

Hier erfahrt ihr, wie viele Stunden ihr für die gesamte Geschichte von Time Stranger einplanen könnt und wie lange es ungefähr dauern wird, wenn ihr alle Nebenquests als auch alle Digimon sammeln möchtet!

Update am 09. Juli 2025: Wir haben zum Switch-Release des Spiels noch einmal den Artikel aktualisiert und mit aktuellen Daten von How Long to Beat abgeglichen.

So lange braucht ihr für die Hauptgeschichte

In der Geschichte des Spiels werdet ihr gelegentlich zwischen der Menschenwelt und der Digi-Welt wechseln, sodass eine große Anzahl an Dungeons, Bosskämpfen und die Ereignissen innerhalb der verschiedenen Städte und Dörfer zusammenkommt.

Für die komplette Story solltet ihr unserer eigenen Spielerfahrung nach 40 bis 50 Stunden einplanen – How Long to Beat gibt knapp 43 Stunden für die Hauptgeschichte an. Abhängig davon, wie schnell ihr durch die Handlung geht, ob ihr Zwischensequenzen überspringt oder eure Digimon in Dungeons zusätzlich levelt, kann die Spielzeit natürlich variieren. Mit allen Sidequests soll das Abenteuer knapp 60 Stunden dauern.

2:03 Trailer zum neuen Digimon-Spiel stellt die wichtigsten Charaktere der Geschichte vor

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Nebenquests sind wieder mit am Start und davon gibt es reichlich

Nebenquests sind in Hülle und Fülle am Start und manche davon beinhalten sogar kleine Easter Eggs für Fans der Anime-Serie. Da ihr die einzelnen Quests in bestimmten Handlungsabschnitten erst nach und nach freischaltet, müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr von der Vielzahl an Nebentätigkeiten erschlagen werdet.

Um alle Nebenquests zu erledigen, braucht ihr schätzungsweise mindestens 10 Stunden. Da in den meisten gekämpft wird, könnte der gewählte Schwierigkeitsgrad für weniger oder mehr Stunden sorgen.

So lange dauert es, bis ihr alle Digimon registriert und gesammelt habt

Mit satten 475 Digimon hat Time Stranger das bisher größte Roster der Reihe. Einige davon feiern hier sogar ihr Debüt. Wollt ihr also bei dieser hohen Anzahl an Digimon eure Sammlung wirklich vervollständigen, müsst ihr mit mindestens 10 bis 20 Stunden zusätzlich rechnen.

Immerhin haben viele der Digimon ganz bestimmte Voraussetzungen bei der Digitation und es erfordert einiges an Grind, um die Bedingungen zu erfüllen. Insgesamt kommt ihr also locker auf 60 bis über 80 Stunden, wenn ihr alles sehen und erledigen wollt.

Freut ihr euch auf Digimon Story: Time Stranger und welches Digimon ist euer absoluter Favorit?