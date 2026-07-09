Call of Duty: Black Ops 1 + 2 sind plötzlich für PS5 erschienen und sogar der Multiplayer ist mit dabei

Blops 1 und 2 gibt's jetzt für PS5.

Ab sofort könnt ihr euch die beiden PS3-Klassiker Call of Duty: Black Ops und Call of Duty: Black Ops 2 für die PS4 und PS5 kaufen. Nachdem es einige Gerüchte gab, hat Entwickler Treyarch die beiden Shooter als simple Ports nun ohne große Vorankündigung rausgehauen.

Kein Remastered, nur Port

Falls ihr jetzt aber voller Vorfreude umfassende technische Verbesserungen im Vergleich zu den Originalen erwartet, könnt ihr den Partyhut direkt wieder einpacken. In beiden Fällen handelt es sich um Ports, als um im Wesentlichen unveränderte Versionen der ursprünglichen Spiele.

Ihr bekommt also keine moderne Optik oder anderen Schnickschnack – einfach nur das gute alte BLOPS, wie es immer war – inklusive Multiplayer!

1:42 Call of Duty: Black Ops 7 & Warzone - Launch-Trailer zu Season 4 zeigt die neuen Inhalte

Autoplay

Was kosten BLOPS 1 und BLOPS 2?

Neben fehlenden Verbesserungen verlangt Publisher Activision auch ordentlich Geld. Die Preise varriieren stark, je nachdem, ob ihr eine PS Plus-Mitgliedschaft habt oder nicht. Außerdem müsst ihr beide Spiele einzeln erwerben und dementsprechend doppelt zahlen, falls ihr das volle Nostalgie-Paket haben möchtet.

Preise für Black Ops 1

Mit PS Plus: 19,99 Euro

19,99 Euro ohne PS Plus: 39,99 Euro

Preise für Black Ops 2

Mit PS Plus: 19,99 Euro

19,99 Euro Ohne PS Plus: 39,99 Euro

Preise für Season Pass:

Season Pass mit PS Plus: 9,89 Euro

9,89 Euro Season Pass ohne PS Plus: 29,99 Euro

ACHTUNG: Der PS Plus-Rabatt gilt nur bis zum 06. August 2026 um 18:59 Uhr deutscher Zeit. Falls ihr den Angebotspreis abstauben wollt, müsst ihr euch also wohl oder übel beeilen.

Kein Crossplay

Ihr könnt beide Spiele jeweils für PS4 und PS5 erwerben, allerdings scheint es kein Multiplayer-Crossplay zu geben. Wenn ihr also auf unterschiedlichen Konsolen Online durchstarten möchtet, geht das nur auf eurer jeweiligen Konsolen-Generation.

Was denkt ihr: Nutzt ihr die Gelegenheit um in die "gute alte CoD-Zeit" reinzuschauen oder seid ihr raus?