Auf Steam könnt ihr euch jetzt ein Gratis-Spiel mit 100% Rabatt schnappen - aber ihr müsst euch beeilen

Auf Steam gibt es immer wieder lohnenswerte Angebote, bei denen ihr Blockbuster wie auch Geheimtipps günstig abstauben könnt. Hin und wieder wird es aber noch besser: Dann bekommt ihr ein Spiel nämlich sogar komplett geschenkt. So auch bei diesem Titel, auf den es aktuell 100 Prozent Rabatt gibt.
Das aktuelle Spiele-Angebot auf Steam im Überblick:
- Spiel: OneShift
- Genre: Puzzle-Adventure
- Aktueller Preis: 0 Euro (100 Prozent Rabatt)
- Regulärer Preis: 4,99 Euro
Hier könnt ihr euch das Gameplay zu OneShift direkt im Trailer anschauen:
Wie lange ist das Angebot gültig? Das Spiel ist nicht dauerhaft kostenlos verfügbar, ihr müsst euch also ein wenig beeilen, wenn ihr es euch gratis schnappen wollt. Die 100 Prozent Rabatt gibt es nämlich nur bis zum 10. November um 19:00 Uhr deutscher Zeit.
Habt ihr euch OneShift bis dahin geholt, könnt ihr es auch nach Angebotsende weiterhin kostenlos spielen.
Ihr sucht nach weiteren kostenlosen Spielen? Aktuell könnt ihr auf Steam und Xbox auch Kingdom Come Deliverance 2 komplett kostenlos zocken. Auch hier habt ihr aber nur ein paar Tage Zeit:
Das erwartet euch in OneShift
OneShift ist eine Mischung aus Puzzlespiel und Jump & Run mit einem ganz eigenen Kniff. Die insgesamt 90 Level bestehen dabei aus verschiedenen Quadern, die ihr erklimmen könnt, die euch zu einem anderen Punkt teleportieren oder bei Kontakt auch töten.
Euer simples Ziel ist hier, in jedem Level einen oder mehrere blaue Würfel einzusammeln. Oftmals könnt ihr allerdings nicht einfach zu eurem Ziel hüpfen, da euch die richtigen Quader fehlen.
Hier kommt dann der Kniff ins Spiel: Ihr könnt nämlich im richtigen Moment die Zeit anhalten und zu anderen Welten springen, die wiederum die passenden Bausteine für euch haben können. Später wird im Spiel zusätzlich die Funktion freigeschaltet, die Welten zu drehen, was das Puzzle noch einmal komplexer macht.
Das sagen die Rezensionen: Aktuell steht OneShift bei 81 Prozent positiven Wertungen auf Steam. User loben hier vor allem die interessante Puzzle-Mechanik, das Knobeln und den Soundtrack. Kritisiert wird dagegen die zu ungenaue Steuerung, vor allem mit Maus und Tastatur.
