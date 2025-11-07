Einen unserer Game of the Year-Kandidaten 2025 könnt ihr jetzt kostenlos auf Xbox und Steam spielen - und das noch bis Montagabend

Eine ganz besonderen Rollenspiel-Hit könnt ihr jetzt kostenlos zocken und zwar noch bis Montag.

Dieses Jahr kamen einige absolut großartige Spiele heraus und eines davon ist Kingdom Come: Deliverance 2. Der ungewöhnliche Rollenspiel-Hit ist einer der besten Genre-Titel der letzten Jahre, wenn nicht überhaupt und gehört auch bei uns in der Redaktion zu den ganz heißen GOTY-Kandidaten 2025.

Allerdings ist das historisch inspirierte RPG in vielen Belangen sehr eigen und macht es Neulingen nicht gerade leicht. Daher ist das Gratis-Wochenende die ideale Gelegenheit, die Mittelalterwelt mal vorsichtig zu beschnuppern, falls ihr euch da bisher noch nicht rangewagt habt.

1:30:45 Traumwertung für Kingdom Come 2: Das ist ein Meisterwerk!

Das erwartet euch in KCD2 und beim Gratis-Wochenende

Wo könnt ihr Kingdom Come: Deliverance 2 kostenlos zocken? Auf Steam und Xbox Series X/S

Auf Steam und Xbox Series X/S Wie lange dürft ihr gratis spielen? Bis Montag, 10. November um 19 Uhr

Kingdom Come: Deliverance 2 ist im Februar erschienen und hat top Wertungen abgestaubt. Auf Opencritic steht es bei einer stolzen 89. Das Spiel erzählt die Geschichte von Schmiedesohn Heinrich, der im 15. Jahrhundert in Böhmen lebt. Er arbeitet inzwischen als Leibwache für den schnöseligen, aber trotzdem sympathischen Adligen Hans und soll ihn auf einem Botengang begleiten.

Diese Mission schlägt aber gründlich fehl: Der Trupp der beiden wird überfallen, zusätzlich gibt's Fäkalien aufs Haupt und eine Nacht am Pranger. Und schon kurz darauf finden sich die jungen Männer inmitten eines politischen und militärischen Konflikts wieder.

Ihr könnt auch mit Teil 2 einsteigen, falls ihr den Vorgänger nicht kennt, denn die wichtigsten Infos zu Heinrichs Vorgeschichte erfahrt ihr in Träumen, Rückblenden und Dialogen.

Das Besondere an Kingdom Come 2 ist vor allem die extrem lebendige und glaubwürdige Mittelalterwelt. NPCs haben alle eigene Tagesabläufe und reagieren vielfältig auf das, was ihr tut. Wollt ihr nicht ruckzuck ein Wiedersehen mit dem Pranger haben, müsst ihr euch geschickt anstellen oder ehrlich bleiben.

Bei Kämpfen fühlt ihr euch vor allem am Anfang nicht gerade wie ein Superheld. Ihr müsst eure Gegner gut beobachten, eure Schlagrichtung anpassen und Angriffszeitfenster clever nutzen. Auch Tränke brauen, Schlösser knacken und Schmieden will gelernt sein.

Die Kingdom Come-Reihe nimmt euch viel weniger an die Hand als die meisten anderen RPGs und lässt euch vieles selbst heraufinden, statt die Map mit Questmarkern zuzupflastern. Dafür habt ihr gerade bei Nebenquests viele Freiheiten in der Art, wie ihr sie angehen wollt. Jede Menge Tipps findet ihr in unseren Guides.

Lohnt sich das für ein Wochenende überhaupt?

Seien wir ehrlich: Ihr werdet das RPG höchstwahrscheinlich an den gut drei Tagen nicht durchzocken können, denn allein für die Hauptstory müsst ihr in der Regel 50 bis 60 Stunden einplanen. Womöglich werdet ihr nicht einmal die zweite große offene Region Kuttenberg erreichen.

Aber ihr habt eben die Möglichkeit, dem Spiel wirklich ausgiebig auf den Zahn zu fühlen, um zu sehen, ob es was für euch ist. Unserer Meinung nach ergibt das durchaus Sinn. Der Einstieg kann sich nämlich etwas unverzeihlich und sperrig anfühlen, bis ihr euch reingefunden und euren Heinrich gut ausgerüstet und ein wenig gelevelt habt. Zudem beginnt die Geschichte sehr langsam.

Wollt ihr danach noch weiterspielen, bekommt ihr das Spiel auch gerade mit 40% Rabatt auf Steam für 35,99 Euro. Die Gold Edition könnt ihr ebenfalls mit 40% Rabatt, für 47,99 Euro kaufen. Auf der Xbox ist die Gold Edition ebenfalls reduziert und kostet 53,99 Euro.

Wollt ihr Kingdom Come 2 noch nachholen? Und wart ihr bisher nicht so recht sicher, ob das was für euch ist?