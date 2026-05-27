Nur noch wenige Stunden gratis: Steam schenkt euch aktuell ein Spiel mit 81% positiven Wertungen, für das ihr sonst über 40 Euro zahlt

Besonders Warhammer-Fans kommen bei dem Titel auf ihre Kosten.

Wer Videospiele als Hobby hat, der weiß, dass man darin eine ganze Menge Geld versenken kann. Umso schöner sind da Angebote wie dieses, auf Steam bekommt ihr nämlich für kurze Zeit einen Titel geschenkt, der normalerweise über 40 Euro kostet. Und der lohnt sich besonders für Warhammer-Fans.

Um dieses Angebot auf Steam geht es:

Spiel : Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War

: Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War aktueller Preis: 0 Euro

0 Euro Normalpreis: 40,86 Euro

Bis wann ist das Gratis-Angebot gültig? Ihr habt noch bis zum 28. Mai um 18:00 Uhr deutscher Zeit die Gelegenheit, euch das Spiel gratis zu schnappen. Habt ihr es einmal eurer Steam-Bibliothek hinzugefügt, könnt ihr es auch nach Ende des Angebotszeitraums dauerhaft kostenlos spielen.

0:57 Gladius: Relics of War - Ankündigungstrailer zum neuen Warhammer-40K-Strategiespiel

Autoplay

Das erwartet euch: Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War ist ein taktisches, rundenbasiertes Strategiespiel, das ihr sowohl alleine, als auch im Koop und PvP spielen könnt.

Ihr übernehmt die Kontrolle über eine von vier Fraktionen (Astra Militarum, Space Marines, Orks oder Necrons) und kämpft um die Kontrolle des Planeten Gladius Prime. Jede Fraktion bringt dabei eigenes Gameplay mit eigenem Technologiebaum und ihre individuelle Storyline mit.

In der zufällig generierten Welt errichtet ihr Gebäude und Städte, baut Rohstoffe ab, erforscht neue Technologien und vergrößert eure Armee, indem ihr etwa Heldeneinheiten mit speziellen Fähigkeiten rekrutiert. Gleichzeitig müsst ihr auch auf die Moral eurer Truppen achten, denn die Welt von Gladius Prime steckt voller Gefahren.

Das Besondere am Spiel: Anders als bei vielen anderen Genre-Vertretern spielt Diplomatie in diesem 4X-Rundenstrategie-Titel gar keine Rolle. Frei nach dem Warhammer 40K-Motto gibt es nur den Krieg.

Die Kolleg*innen der GameStar haben das Spiel zum Release im Jahr 2018 getestet und loben dabei das motivierende "noch eine Runde"-Gameplay, die zahlreichen taktischen Entscheidungsmöglichkeiten und den unterhaltsamen Multiplayer.

Kritik gibt's an der etwas veralteten Grafik, belanglosen Story und zu wenig Inhalten im Grundspiel. Im Test-Fazit heißt es entsprechend:

"Warhammer 40K trifft auf Civilization, fokussiert sich aber allein auf Kriegsführung. Nur für 40K-Fans, die Gameplay vor Story bevorzugen."

Die deutschen Steam-Wertungen zum Spiel stehen derweil bei 85 Prozent positiv, bei allen internationalen Stimmen sind 81 Prozent positiv. Auch hier wird je nach Geschmack der reine Fokus auf das Kriegs-Gameplay gelobt oder kritisiert.

Daneben werden die Atmosphäre und das Warhammer-Gefühl von Fans positiv hervorgehoben, ebenso wie die einzigartigen Mechaniken der diversen Fraktionen und die fordernde KI. Auch hier gibt's aber Kritik an der Grafik und Story sowie der Tatsache, dass viele Fraktionen nur als kostenpflichtiger DLC erhältlich sind.