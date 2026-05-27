Elden Ring Film: Ein neues Video vom Set könnte den besten Dungeon des Spiels zeigen

An imposanten Orten mangelt es Elden Ring wahrlich nicht. Lässt sich sowas gut in einem Film umsetzen?

Noch ist der Elden-Ring-Film in weiter Ferne. Aber es tauchen immer mehr Bilder vom Set des heiß erwarteten Films auf. Manche von der Produktion selbst, andere von Fans, die mittlerweile die Drehorte belagern, als wollten sie Schloss Sturmschleier selbst stürmen.

Und in gewisser Weise ist diese Analogie gar nicht mal so abwegig, wenn man bedenkt, was gerade an Aufnahmen aufgetaucht sind.

Conwy Castle wird zur Sturmschleierfestung

Auf TikTok macht gerade ein interessantes Video die Runde. Aufgenommen wurde es außerhalb von Conwy Castle, einer Burg in der gleichnamigen Stadt an der Nordküste von Wales. Das historische Gebäude aus dem späten 13. Jahrhundert empfängt aktuell allerdings keine Touristen, sondern wird gerade von bewaffneten Soldaten und Filmdrohnen besetzt.

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Autoplay

Es lässt sich zwar nur spekulieren, was genau hier gedreht wird, aber anhand der Kleidung lassen sich zumindest erste Vermutungen anstellen. Manche Fans, darunter auch der Ersteller des Videos, vermuten, dass es sich um Burg Sturmschleier (Stormveil Castle) handeln könnte.

Andere tippen dagegen eher auf eine kleinere Location wie Fort Haight. Zum einen wegen der geringeren Größe von Conwy Castle und zum anderen, weil Sturmschleier auf dem schottischen Edinburgh Castle basiert. Das lässt sich nicht nur an der Architektur erkennen, sondern ist sogar durch Referenzen im Code nachvollziehbar.

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Ob man dort allerdings überhaupt eine Drehgenehmigung bekommen hätte, steht natürlich auf einem anderen Blatt.

Problem ist nicht das Wo, sondern das Wann

Schwierig einzuschätzen ist die Location aber auch wegen der bisher bekannten Bilder des Films. Denn einige Aufnahmen deuten darauf hin, dass die Geschichte nicht nur zur Zeit der Spiele stattfindet, sondern zumindest teilweise auch Rückblicke in die Vergangenheit zeigt.

Dadurch könnte es sich genauso gut um einen komplett neuen Ort handeln, der zur Zeit der Spiele gar nicht mehr existiert oder nur noch als namenlose Ruine übrig geblieben ist.

Aber es wäre schon etwas seltsam, wenn Sturmschleier im Film gar nicht auftauchen würde. Schließlich ist es der erste große Dungeon in Elden Ring und dürfte den meisten Spieler*innen im Gedächtnis geblieben sein.

Richtig sicher können wir uns wohl erst 2028 sein, wenn der Film in die Kinos kommen soll.

Welche Orte sollte der Elden-Ring-Film eurer Meinung nach unbedingt enthalten?