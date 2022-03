Nur 1,79€: Schnappt euch jetzt einen Geheimtipp mit Suchtfaktor für PS4 und PS5

Wir haben einen neuen Deal für euch ausgegraben, der kaum die Geldbörse belastet, aber viele Stunden an Spielspaß verspricht. Der Indie-Plattformer SteamWorld Dig kostet im Playstation Store momentan nur 1,79 Euro.



Für weniger als zwei Euro bekommt ihr also den Titel, mit dem das Studio Image & Form 2013 den ersten großen Erfolg feiern konnte. Seitdem folgten mehrere Spiele in der SteamWorld-Serie, darunter auch ein direkter Nachfolger zu SteamWorld Dig.

Das ist SteamWorld Dig

Die Story: In SteamWorld Dig übernehmt ihr die Rolle des Roboters Rusty, der sich durch Minen gräbt und dabei diverse Schätze entdeckt. Natürlich lauern dabei auch etliche Gefahren, die euch das Schürfer-Leben schwer machen.

Bei euren Arbeiten trefft ihr zudem auf eine alte Zivilisation, deren Geheimnisse es zu lüften gilt. Wie der Name bereits verrät, hat SteamWorld Dig eine Steampunk-Ästhetik, mischt diese allerdings mit Elementen aus dem Wilden Western, um so ein einzigartiges Setting zu erschaffen.

Im Launch-Trailer seht ihr das Spiel in Aktion:

Suchtpotenzial beim Gameplay: Das Herz von SteamWorld Dig ist aber das herausfordernde Gameplay, das euch immer wieder neue Steine in den Weg wirft, um eure Fähigkeiten zu testen. Anleihen nimmt der Titel dabei aus dem Metroidvania-Genre. Im Verlauf des Spiels findet ihr neue Fähigkeiten für Rusty, die zuvor unbegehbare Wege freischalten.

Das Besondere an SteamWorld Dig ist, dass die Mine bei jedem neuen Spieldurchgang zufällig generiert wird – Langeweile müsst ihr also nicht fürchten. Wenn ihr einen Weg ins Erdreich buddelt müsst ihr zudem aufpassen, dass ihr euch nicht selbst eine Falle baut und euch zum Beispiel die Decke auf den Metallkopf fällt.

Habt ihr schon mit einem Spiel aus der Reihe Erfahrung sammeln können?