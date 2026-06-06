Ein Traum für Cyberpunk-Fans: Stellar Blade Bloodrain haut uns mit richtig schicker Grafik um

Auf dem Summer Game Fest 2026 hat Entwickler Shift Up mit Stellar Blade Blood Rain eine offizielle Fortsetzung zum beliebten Action-Hit angekündigt. Weil das Studio ab sofort als eigener Publisher agiert, fällt die bisherige PlayStation-Exklusivität weg und ihr dürft euch zum Launch auch auf Xbox Series X/S sowie dem PC in die rasanten Kämpfe stürzen.

Da sich der Titel laut den Machern allerdings noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befindet, werdet ihr auf den Release leider noch eine ganze Weile warten müssen.