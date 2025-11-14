Story of Seasons Grand Bazaar bekommt mit Update 1.2 neue Inhalte und ein Sushikoch-Outfit ist auch mit dabei

Story of Seasons Grand Bazaar hat ein Update auf Version 1.2 bekommen.

Story of Seasons: Grand Bazaar hat mit dem neuen Update auf Version 1.2 weitere Inhalte bekommen, die ihr für eure Charaktere freischalten könnt. Mit dabei ist auch ein Outfit, für das ihr wieder Bingo spielen müsst.

Mit dem “Glücksbingo” kam vor einigen Wochen ein neues Fortschrittsystem ins Spiel, das ihr über das Pausemenü im entsprechenden Tab erreicht. Hier findet ihr klassische Bingo-Karten mit optionalen Aufgaben wie Ernten, Tiere hüten oder Gespräche führen. Habt ihr eine Reihe von drei Challenges abgeschlossen, gibt es Belohnungen.

1:29 Story of Seasons: Grand Bazaar angekündigt: Release-Termin und erstes Gameplay enthüllt

Mit Update 1.2 wurden jetzt neue Deluxe-Karten hinzugefügt, an denen ihr euch wieder abarbeiten könnt. Die Funktionsweise bleibt die gleiche.

Neue Belohnungen der Deluxe-Karte 2:

Karte 2-A: Sushikoch-Outfit

Sushikoch-Outfit Karte 2-B: Sushi-Gleiter (Thunfisch)

Sushi-Gleiter (Thunfisch) Karte 2-C: Sushi-Gleiter (Garnele)

Ihr müsst die vorherigen Deluxe-Karten nicht abgeschlossen haben. Wählt einfach die Sets aus, die ihr als Erstes erledigen möchtet. Falls ihr die vergangenen Challenges noch nachholen wollt, ist das auch kein Problem, sie verfallen nicht.

Neben den neuen Belohnungen gibt es noch einige wenige Bugfixes mit Update 1.2. Beispielsweise wurde das Balancing einiger Angelruten angepasst und es gibt neue Tee-Rezepte.

Hier seht ihr die neuen Belohnungen für das Glücksbingo Vol. 2 (Bild: Marvelous)

Hier die kompletten Patch Notes:

Added Deluxe Cards Vol. 2 to Happy Bingo,

Balancing adjustments for some fishing rods,

Added recipes for processing tea leaves at the Yellow Windmill,

Fixed issue where warping home with the Travel Stone while triggering the initial Happy Bingo event would result in a progress blocker,

Fixed issue where picking up items would occasionally result in a progress blocker,

Fixed issue preventing bazaar donations and rank ups from functioning properly under select conditions,

Other minor bug fixes

Neue Kooperation: Falls ihr neben Story of Seasons auch Fans von Rune Factory: Guardians of Azuma seid, wurde dafür eine Kooperation mit der Farming-Sim angekündigt. Mit dem kostenlosen Story of Seasons-Bundle könnt ihr jetzt verschiedene Dekorationen und Hoftiere in den Dörfern von Azuma freischalten (via Marvelous).

Wie schalte ich das Glücksbingo frei?

Ihr habt das Minispiel nicht von Anfang an. Um es zu nutzen, müsst ihr euren Wochenmarkt mindestens auf den Rang "Stadtbasar" erweitert haben, also die vierte Stufe.

Wenn ihr danach ins Bett geht und am nächsten Tag das Haus verlasst, erwarten euch die Waldgeister vor eurer Tür und stellen euch das Glücksbingo vor. Danach habt ihr Zugriff auf alle bis dahin veröffentlichten Karten und könnt sie in beliebiger Reihenfolge angehen.

Was denkt ihr: Habt ihr das Glücksbingo schon genutzt? Wie gefällt euch das Feature?