Pokémon TCG-Fan sammelt jetzt 300 Booster-Packs für seinen neugeborenen Sohn, damit er sie ihm in 10 Jahren zum Geburtstag schenken kann

Auf Reddit teilt ein User eine ziemlich coole Idee. Er sammelt 300 Booster-Packs in einer Kiste, die er seinem neugeborenen Sohn in genau zehn Jahren zu seinem zehnten Geburtstag schenken will. Bleibt nur zu hoffen, dass er es auch solange aushält.

Pokémon-Boosterbox wird erst in zehn Jahren geöffnet

Die Idee stammt vom Reddit-User "AngusOG_", der sie schon vor einiger Zeit im PokémonTCG-Subreddit geteilt hat. Offenbar war kurz zuvor sein Sohn auf die Welt gekommen und er hat nach einer Möglichkeit gesucht, ein cooles Geschenk vorzubereiten.

Dabei kam er auf die Idee, jetzt einen Haufen Pokémon-Packs zu kaufen und zu verstecken, damit der Sohn sie dann in einer Dekade zu seinem zehnten Geburtstag öffnen kann. Viele Karten gewinnen mit der Zeit ordentlich an Wert, möglicherweise ist es also eine echte Schatztruhe.

Bei dem Post sind noch nicht alle Booster-Packs beisammen, er zeigt aber schon stolz die Kiste, in der er sie aufbewahren will:

Nachdem es in den Kommentaren einige Tipps und Hinweise gibt, wie solche Karten am besten über einen langen Zeitraum aufbewahrt werden können, liefert der User ein Update in einem zweiten Post.

In den Plastikverpackungen sehen die Packs vielleicht nicht mehr ganz zu cool aus, dafür stehen die Chancen wohl besser, dass sie auch in zehn Jahren noch "wie neu" sind. Dann kann er sie ja immer noch zum Verschenken in die Truhe packen.

So sieht der zweite Post aus:

Neben den Hinweisen gibt es in den Kommentaren vor allem viel Anerkennung für die Idee. Der Sohn wird sich sicher sehr darüber freuen, vorausgesetzt natürlich, dass er bis dahin nicht zum Digimon-Fan wird.

Diskutiert wird hingegen darüber, ob es cooler ist, alle Packs jetzt zu kaufen, oder über zehn Jahre hinweg immer wieder neue Erweiterungen und Serien hinzuzufügen. So oder so wird es aber mit Sicherheit ein erstklassiges Geschenk.

Wie gefällt euch die Idee? Würdet ihr es aushalten oder würdet ihr doch das ein oder andere Pack selbst öffnen?