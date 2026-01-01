Anime-Fan schaut zum ersten Mal One Piece und stellt die wildesten Theorien auf - er ist fest überzeugt, dass Blackbeard eigentlich Gold Roger ist

One Piece und wilde Theorien gehören zusammen wie Pech und Schwefel. Ein Neuling sorgt mit seiner Idee dafür, dass die Community sich von ihrer besten Seite zeigt.

Jusuf Hatic
01.01.2026 | 05:46 Uhr

Diese Blackbeard-Theorie taucht wahrscheinlich zum ersten Mal auf – und kann nur von einer Person kommen, die One Piece zum ersten Mal sieht. (© Eiichiro Oda Toei Animation) Diese Blackbeard-Theorie taucht wahrscheinlich zum ersten Mal auf – und kann nur von einer Person kommen, die One Piece zum ersten Mal sieht. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Auch über 26 Jahre nach seinem Start schafft es One Piece immer noch, neue Fans in seinen Bann zu ziehen. Auf Social Media beobachtet die Community aktuell den Werdegang des Streamers "YUNGJEFF" zu einem solchen Fan mit viel Spannung – selbst der offizielle Account zum Anime schaltete sich in die Begrüßung ein.

Die Begeisterung des Neulings treibt aber auch teils kuriose Blüten. Ein paar der Theorien, die YungJeff aufstellt, sind mit "wild" noch nett umschrieben: Kann es sein, dass Blackbeard eigentlich Gol D. Roger ist?

"Du passt perfekt in die Community"

Im X-Beitrag vom 18. Dezember 2025 begründet YungJeff seine These: In der ersten One Piece-Szene, in der wir Marshall D. "Blackbeard" Teach zu Gesicht bekommen, sehe dieser "irgendwie ein wenig wie Roger aus".

Zeitgleich hat sich Toei Animation schon damals viel Mühe gegeben und den Auftritt dieses "bedeutungslosen Charakters" mit wunderschöner Musik untermalt. Das nächste Argument: "Zudem blickt Ruffy ihm während der Diskussion rund um den Traum des Piratenkönigs in die Seele" .

Entsprechend theoretisiert YungJeff, dass Roger während seiner Hinrichtung irgendwie entkommen ist, eine dritte Person an seiner Stelle eingesetzt hat oder der echte Piratenkönig nie gefasst wurde.

Die One Piece-Community verfolgt diese Idee mit einer gehörigen Prise Humor.

"Wenn das die Theorien sind, die du schon so früh aufbaust, wirst du genau in diese Community passen, sobald die auf dem aktuellen Stand bist", meint etwa maybeachu.

Kein Wunder, gilt innerhalb dieser doch die goldene Regel: Wenn man einen One Piece-Fan nur lange genug mit einer Szene allein lässt, kommen die wahnwitzigsten Theorien dabei heraus. Ein paar Beispiele aus den letzten Monaten findet ihr hier – aber Achtung, manche bauen auf aktuellen Mangakapiteln auf, es gilt also eine Spoilerwarnung.

"Best of" 2025
One Piece: Nach Kapitel 1.157 gibt es eine wilde Theorie, die die Mutter von Shanks wissen will
von Jusuf Hatic
One Piece: Nach Kapitel 1.157 gibt es eine wilde Theorie, die die Mutter von Shanks wissen will
Wilde One Piece-Theorie: Nami könnte mit Shanks verwandt sein – und dafür soll ausgerechnet eine von Oda ausgewählte Fanzeichnung und ein Kopfgeld die Hinweise liefern
von Jusuf Hatic
Wilde One Piece-Theorie: Nami könnte mit Shanks verwandt sein – und dafür soll ausgerechnet eine von Oda ausgewählte Fanzeichnung und ein Kopfgeld die Hinweise liefern
One Piece-Fans glauben, einen Hinweis auf Bonneys biologischen Vater in der neuesten Anime-Episode gefunden zu haben
von Jusuf Hatic
One Piece-Fans glauben, einen Hinweis auf Bonneys biologischen Vater in der neuesten Anime-Episode gefunden zu haben

Immerhin zeigen sich die Fans hier aber auch von ihrer besten Seite: Um zu vermeiden, dass YungJeff über den Wahrheitsgehalt seiner Theorie – oder weitere Entwicklungen in der Zukunft – gespoilert wird, geben sich die Antworten größte Mühe, potenziell vorwegnehmende Aussagen zu vermeiden.

Und genau das macht den Reiz dieses "YungJeff-Abenteuers" auch ein wenig aus: Wie sonst bekommt man im Jahr 2025 noch authentische Reaktionen zu den Anfängen von One Piece zu Gesicht?

Was war eure wildeste Theorie, die ihr zu den Anfangszeiten von One Piece aufgestellt habt?

