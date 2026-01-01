Anime-Fan schaut zum ersten Mal One Piece und stellt die wildesten Theorien auf - er ist fest überzeugt, dass Blackbeard eigentlich Gold Roger ist

Auch über 26 Jahre nach seinem Start schafft es One Piece immer noch, neue Fans in seinen Bann zu ziehen. Auf Social Media beobachtet die Community aktuell den Werdegang des Streamers "YUNGJEFF" zu einem solchen Fan mit viel Spannung – selbst der offizielle Account zum Anime schaltete sich in die Begrüßung ein.
Die Begeisterung des Neulings treibt aber auch teils kuriose Blüten. Ein paar der Theorien, die YungJeff aufstellt, sind mit "wild" noch nett umschrieben: Kann es sein, dass Blackbeard eigentlich Gol D. Roger ist?
"Du passt perfekt in die Community"
Im X-Beitrag vom 18. Dezember 2025 begründet YungJeff seine These: In der ersten One Piece-Szene, in der wir Marshall D. "Blackbeard" Teach zu Gesicht bekommen, sehe dieser "irgendwie ein wenig wie Roger aus".
Zeitgleich hat sich Toei Animation schon damals viel Mühe gegeben und den Auftritt dieses "bedeutungslosen Charakters" mit wunderschöner Musik untermalt. Das nächste Argument: "Zudem blickt Ruffy ihm während der Diskussion rund um den Traum des Piratenkönigs in die Seele" .
Entsprechend theoretisiert YungJeff, dass Roger während seiner Hinrichtung irgendwie entkommen ist, eine dritte Person an seiner Stelle eingesetzt hat oder der echte Piratenkönig nie gefasst wurde.
Link zum Twitter-Inhalt
Die One Piece-Community verfolgt diese Idee mit einer gehörigen Prise Humor.
"Wenn das die Theorien sind, die du schon so früh aufbaust, wirst du genau in diese Community passen, sobald die auf dem aktuellen Stand bist", meint etwa maybeachu.
Kein Wunder, gilt innerhalb dieser doch die goldene Regel: Wenn man einen One Piece-Fan nur lange genug mit einer Szene allein lässt, kommen die wahnwitzigsten Theorien dabei heraus. Ein paar Beispiele aus den letzten Monaten findet ihr hier – aber Achtung, manche bauen auf aktuellen Mangakapiteln auf, es gilt also eine Spoilerwarnung.
Immerhin zeigen sich die Fans hier aber auch von ihrer besten Seite: Um zu vermeiden, dass YungJeff über den Wahrheitsgehalt seiner Theorie – oder weitere Entwicklungen in der Zukunft – gespoilert wird, geben sich die Antworten größte Mühe, potenziell vorwegnehmende Aussagen zu vermeiden.
Und genau das macht den Reiz dieses "YungJeff-Abenteuers" auch ein wenig aus: Wie sonst bekommt man im Jahr 2025 noch authentische Reaktionen zu den Anfängen von One Piece zu Gesicht?
Was war eure wildeste Theorie, die ihr zu den Anfangszeiten von One Piece aufgestellt habt?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.