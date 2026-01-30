Stranger Things-Fan baut extra Netflix nach, um seiner Freundin vorzumachen, dass es die geheime 9. Folge in Wirklichkeit doch gibt

Gibt es doch noch die 9. Episode? Leider nur auf Notflix.

Nach dem umstrittenen Finale von Stranger Things hielt sich lange ein hartnäckiger Mythos: Vielleicht gibt es ja doch noch eine geheime neunte Episode. Ein YouTuber hat diese Idee nun auf die Spitze getrieben – und dafür gleich Netflix selbst nachgebaut.

Ist Episode 9 doch real?

Das Ende der Serie sorgte bei vielen Fans für Diskussionen. Schnell machte das sogenannte "Conformity Gate" die Runde. Dabei handelt es sich um eine Theorie, dass die achte Folge der fünften Staffel nur eine Illusion sei und die eigentliche Auflösung noch in Form einer weiteren Episode fehle.

2:01 Stranger Things Staffel 5: Im Trailer bekommt ihr einen Vorgeschmack auf die finale Staffel des Netflix-Hits

Autoplay

Allerdings stellte sich das als Wunschdenken heraus, denn nichts passierte. Für den YouTuber Andrew Video war das jedoch die perfekte Vorlage für einen aufwendigen Streich.

Andrew Video ist bekannt für Pranks, die deutlich mehr Vorbereitung erfordern als ein schneller Gag. In der Vergangenheit baute er bereits gefälschte LEGO-Sets zu realen Ereignissen, wie etwa den Sturm auf das Capitol, und platzierte sie unauffällig in Geschäften.

Das ist nicht Netflix, sondern Notflix

Um seiner Freundin glaubhaft zu machen, dass es tatsächlich eine geheime neunte Folge von Stranger Things gibt, programmierte er eine komplette Fake-Version der Streaming-Plattform. Mit automatisch startenden Trailern, animierten Kacheln und einer Oberfläche, die dem Original verblüffend ähnlich sieht.

Damit der Streich funktioniert, durfte die Entdeckung nicht gestellt wirken. Seine Freundin sollte die Episode selbst finden. Also füllte Andrew sein Fake-Netflix mit dutzende Serien und Filme samt Beschreibungen und Vorschaubildern, baute Menüs nach und sorgte dafür, dass sich alles wie das echtes Netflix bedienen lässt.

Viel Technik für einen kurzen Gag

Das gesamte System lief am Ende über einen Raspberry Pi, der die Eingaben der Fernbedienung abfing und an das gefälschte Netflix weiterleitete. Von außen wirkt alles wie ein normaler Streaming-Abend – bis plötzlich eine bislang unbekannte Episode mit dem Titel "Conformity Gate“ auftaucht.

In dem auf Instagram gezeigten Moment klickt seine Freundin neugierig auf die Folge. Statt einer großen Enthüllung wartet dort allerdings nur ein KI-generiertes Video von Vecna, der zu Musik tanzt.

Sie ist kurz geschockt, aber am Ende nicht überrascht. Die Dame kennt Andrew doch mittlerweile nur zu gut.

Was glaubt ihr? Wärt ihr auf diesen Prank reingefallen?