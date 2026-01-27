"Dieser Typ wird mal ein Serienmörder" - Stranger Things-Fan schaut die ganze Serie nochmal und erinnert an einen besonders fiesen Bösewicht

In Stranger Things gibt es eine ganze Reihe von Bösewichten.

Das große Finale von Stranger Things ist endlich erschienen. Spin-Offs befinden sich zwar schon in Arbeit, dürften aber noch länger auf sich warten lassen. Einige Fans schauen die Serie deshalb jetzt einfach nochmal und werden dabei an schon vergessene Ereignisse erinnert.

Einer der fiesesten Bösewichte der ganzen Serie

Stranger Things hat ein paar wirklich gemeine Bösewichte und Monster, die den Einwohner*innen von Hawkins das Leben schwer machen. Ausgerechnet ein Mitschüler von Mike, Will, Lucas und Dustin gehört aber zu den fiesesten, wenn es nach dem Reddit-User "mikewheelerfan" geht.

Der hat nämlich kürzlich einen Post im StrangerThings-Subreddit abgesetzt, in dem er erzählt, dass er gerade die allererste Staffel der Hit-Serie noch einmal schaut. Eine Szene hat ihn dabei besonders schockiert.

Es geht dabei um die sechste Episode "The Monster", in der Troy Walsh Mike und Dustin zum Steinbruch Sattler Quarry jagt und dort dann Mike dazu zwingt, von der Klippe zu springen.

Der User schreibt, dass Troy still und heimlich der schlimmste "Bully" der ganzen Show sei und mit Sicherheit mal ein Serienmörder wird. Den Post findet ihr hier:

In den Kommentaren gibt es viele User, die den Worten aus dem Post zustimmen. Ein Nutzer schreibt etwa, dass Troy direkt aus einem Roman von Horror-Legende Stephen King stammen könnte. Wenn Elf nicht eingegriffen hätte, hätte er Mike mit hoher Wahrscheinlichkeit umgebracht.

Was steckt dahinter? Zusammen mit seinem Freund James mobbt Troy die Party von Anfang an. Nachdem er sich auf einer Gedenkfeier für den verschwundenen Will erneut über sie lustig macht, greift Mike ihn an.

Elf verhindert mit ihren Kräften, dass Troy sich wehrt. Stattdessen pinkelt er sich vor allen anderen in die Hose. Troy macht Will für diese Demütigung verantwortlich und möchte sich an ihm rächen. Erneut ist es Elf, die ihren Freunden zur Hilfe eilt und Mikes Fall in die Grube stoppt.

Wie seht ihr das? Habt ihr Troy noch in Erinnerung?