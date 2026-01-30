Die God of War-Serie hat den Schauspieler für Thor gefunden - und er passt perfekt!

Nach Kratos, sind jetzt auch die beiden Schauspieler für Odin und Thor bekannt.

Dennis Müller
30.01.2026 | 12:13 Uhr

Nachdem die von Sony und Amazon produzierte Live-Action-Serie zur God of War bereits vor zwei Wochen in Ryan Hurst (Sons of Anarchy) seinen neuen Kratos gefunden hatte, geht es jetzt munter mit dem Casting weiter. Nun wurden die Schauspieler für zwei weitere Götter bekannt gegeben, nämlich Thor und Odin. Wer die beiden sind, wollen wir euch verraten.

Das ist der neue Thor

Für den Donnergott wurde der isländische Schauspieler Ólafur Darri Ólafsson gecastet, der euch unter anderem aus der fantastischen Apple TV-Serie Severance bekannt sein könnte, wo er die Rolle des Mr. Drummond spielt.

Ólafur Darri Ólafsson als Mr. Drummond in Severance (Bildquelle: Apple TV) Ólafur Darri Ólafsson als Mr. Drummond in Severance (Bildquelle: Apple TV)

Das ist der neue Odin

In die Rolle des Allvaters schlüpft US-Schauspieler Mandy Patinkin, der sich künftig mit Kratos in der Serie anlegen darf. Patinkin ist unter anderem für seine Rolle als Saul Berenson in Homeland bekannt:

Patinkin Odin

Patinkin Mandy Patinkin als Saul Berenson in der TV-Serie Homeland.

Odin Odin aus God of War Ragnarök

Zumindest optisch kommen beide Schauspieler ihren Figuren zumindest sehr nahe, wie zuletzt auch Ryan Hurst als neuer Kratos.

Was sonst noch über die God of War-Serie bekannt ist, haben wir für euch hier im Artikel einmal zusammengefasst:

Was den übrigen Cast anbelangt, sind zudem Teresa Palmer (Sif) und Max Parker (Heimdall) bereits bestätigt. Offen sind hingegen die Rollen von bekannten Figuren wie Baldur oder auch Freya, die aber sicher in den kommenden Tagen enthüllt werden.

Wann die Live-Action-Serie erscheint, ist derweil noch unklar. Da aktuell stückweise der Cast enthüllt wird, ist es aber durchaus möglich, dass die Dreharbeiten in den kommenden Wochen starten. Klar ist hingegen, dass sich die Serie an God of War (2018) und God of War Ragnarök orientiert und die Reise von Kratos und Atreus aufgreift, welche die Asche von Faye in Jötunheim verstreuen wollen.

Was sagt ihr zum neuen Thor und zum neuen Odin? Passen Ólafur Darri Ólafsson und Mandy Patinkin zumindest rein optisch in ihre Rollen?

