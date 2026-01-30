Assassin's Creed-Insider berichtet über katastrophale Zustände bei Ubisofts Multiplayer-Titel

Invictus soll angeblich ein Fall Guys-ähnlicher Multiplayer im AC-Universum werden.

Trotz Ubisofts Neuausrichtung zählt Assassin's Creed zu den Franchises, auf das der französische Publisher und Entwickler weiterhin setzt. Aktuell sind gleich mehrere Ableger in Arbeit, darunter wohl auch nach wie vor Assassin's Creed Codename Invictus – ein Standalone-Multiplayer. Was auf den ersten Blick spannend klingt, könnte allerdings zu einem Flop verkommen, wenn wir dem Leak von j0nathan glauben dürfen.

Invictus kommt intern offenbar nicht gut an

Schlechte Nachrichten für alle, die sich mit Invictus einen spaßigen Assassin's Creed-Multiplayer erhoffen: Sollten die anonyme Quelle des Insiders j0nathan Recht behalten, dann steht Invictus unter keinem guten Stern.

Bedenkt bei den folgenden Aussagen aber, dass es sich nur um die möglicherweise sehr subjektiv eingefärbten Infos und Meinungen eines Insiders handelt. j0nathan ist zudem nur ein Assassin's Creed-Insider mit starker Kritik, der vielleicht einige gute Quellen besitzt, aber nicht so glaubwürdig ist, wie etwa ein Tom Henderson oder Jason Schreier. Behandelt all das also mit großer Vorsicht.

Die Entwickler*innen glauben scheinbar nicht an das Projekt. Wörtlich soll die Quelle verraten haben:

„Ich kenne keine Kollegen, die Invictus schätzen. Wahrscheinlich werden nur Manager weiterhin lächeln und die Vorzüge dieses Projekts loben.“

Den Informationen nach seien die Animationen lächerlich, die Charaktere durch ihren cartoonhaften Look einfach scheußlich und sowohl die Visual- und Sound Effects minderwertig. j0nathan verstehe anhand dieser Eindrücke nicht, wen Ubisoft mit diesem Spiel ansprechen wolle.

Harte Worte, sowohl von der anonymen Quelle als auch j0nathan selbst – der sich aber natürlich auch nur einen Eindruck durch die mutmaßlichen Informationen machen kann, die direkt negativ gefärbt sind. Und auch sonst ließ er bisher kein gutes Haar an dem Projekt.

Zu Assassin's Creed Invictus sind noch viele Fragen offen

Was uns letztendlich wirklich in Assassin's Creed Codename Invictus erwartet, können wir aktuell noch nicht mit Sicherheit sagen.

Angeblich soll es laut j0nathan "eine Art Fall Guys" werden, was unter anderem bedeutet, dass wir uns Runde für Runde gegen andere Spieler*innen behaupten müssen. Falls ihr nähere Informattionen dazu haben wollt, schaut hier in unsere große Übersicht zum Spiel rein:

Der Journalist Stephen Totilo scheint dagegen wissen zu wollen, dass mehrere Assassinen in Invictus ein Comeback feiern, darunter Kassandra und Ezio. Die Maps sollen sich mit Bagdad oder Japan an Schauplätzen aus den Spielen orientieren.

Zum Release und Preis fehlen ebenfalls offizielle Aussagen. Uns bleibt also nichts anderes übrig, als auf neue offizielle Informationen von Ubisoft zu warten.

Was denkt ihr nach all diesen negativen Aussagen? Glaubt ihr, dass sie wahr sind? Was erhofft ihr euch für Invictus?