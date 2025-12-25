"Ich musste allen sagen, ich mache bei einer Mayonnaise-Doku mit": Stranger Things-Schauspieler durfte eineinhalb Jahre nicht über seine Rolle sprechen

Jake Connelly ergänzt in Staffel 5 als Derek das Stranger Things Lineup - und macht seine Sache großartig. (Quelle: Netflix)

Stranger Things ist aktuell auf der Zielgeraden: Die erste Hälfte der 5. und finalen Staffel ist seit Ende November verfügbar. In den vier bereits verfügbaren Episoden gab es einige emotionale und spannungsgeladene Momente – und Derek! Der neue Charakter ist mal wieder ein echtes Highlight und Schauspieler Jake Connelly unterhält uns auch abseits seiner Rolle bestens.

Stranger Things-Star durfte nichts über seine Rolle verraten und erzählte witzige Lügengeschichte

In der fünften Staffel lernen wir ein weiteres Nachbarschaftskind kennen, das im Verlauf der Folgen eine wichtige Rolle spielt: Derek, der sich zunächst vor allem als Kackbratze hervortut, wird gespielt vom 13-jährigen Jake Connelly.

Dieser war in der Tonight Show zu Gast und wurde von Host Jimmy Fallon gefragt, ob er rumerzählt habe, dass er in Stranger Things mitspielt. Darauf antwortet Connelly:

Weißt du, das war verrückt. Ich musste das Geheimnis eineinhalb Jahre für mich behalten und ich musste tatsächlich jedem erzählen, dass ich in einer Mayonnaise-Dokumentation mitspiele.

Fallon sagt darauf, dass ihm das leidtue und wiederholt noch einmal, was der Schauspieler gerade berichtet hat. Daraufhin erklärt der Teenager-Star:

Ich meine, keine Folgefragen zu Mayonnaise.

Daraufhin braucht der Talk-Master erst einmal einen Moment und meint dann: "Ja, ich schätze, die gibt es nicht. Niemand sagt: 'Erzähl mir mehr über diese Dokumentation.'"

Fallon will schließlich noch wissen, wie es war, als Connelly endlich verraten durfte, dass er eine Rolle in Stranger Things an Land gezogen hat. Der Talk Host fragt, ob seine Freunde versucht haben, ihm mehr über die Serie zu entlocken. Das sei definitiv der Fall gewesen, erklärt der Schauspieler.

Manche haben ihm Geld angeboten oder gefragt, ob sie ihm ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk kaufen können. Er sei aber glücklicherweise stark geblieben.

Habt ihr Connelly in seiner Rolle bereits gesehen? Wie findet ihr die Vertuschungs-Story bzw. was hättet ihr euren Freund*innen erzählt?