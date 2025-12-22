Stranger Things Staffel 5 Teil 2 Release: Wann kommen die neuen Folgen auf Netflix?

Elfi steht kurz vor ihrem finalen Kampf gegen Vecna. (Bild: Netflix)

Netflix stellt Stranger Things-Fans mit der finalen fünften Staffel erneut auf die Geduldsprobe. Statt alle acht Folgen auf einen Schlag zu veröffentlichen, wurden sie in Volumes aufgeteilt. Nachdem Teil 1 mit den ersten vier Episoden bereits auf dem Streaming-Dienst verfügbar ist, fehlt jetzt nur noch die andere Hälfte - die aber auch nochmal aufgeteilt ist.

Und keine Sorge: In diesem Artikel verraten wir euch nur die Termine der neuen Folgen, gehen aber nicht näher darauf ein, wie es weitergehen könnte, um euch die Spannung nicht zu nehmen.

2:54 Stranger Things: Der Trailer zu Staffel 5 läutet das große Finale der Serie ein

Stranger Things: Wann kommt Season 5 Volume 2?

Folgen: Episode 5 bis 7

Episode 5 bis 7 Datum: 26. Dezember 2025 (Freitag)

26. Dezember 2025 (Freitag) Uhrzeit: 2:00 Uhr morgens deutscher Zeit

Falls ihr es so gar nicht abwarten könnt, könnt ihr also etwas länger wach bleiben und dann die Nacht durchmachen. So verhindert ihr auch, euch aus Versehen auf Social Media zu spoilern.

Auf Seite 2 gehen wir auf den Release der finalen Episode ein. Dort findet ihr ein gutes Stück darunter auch noch einmal eine komplette Folgenübersicht von Staffel 5 samt Folgentitel, die eventuell Geschehnisse der Episoden andeuten.