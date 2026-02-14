Diabolisches LEGO-Geschenk der Extraklasse: Bruder verpackt für seine Schwester insgesamt 10.000 einzelne Steinchen

Kennt ihr diesen Geschenke-Scherz, wenn in einer Verpackung weitere Verpackungen stecken? Das funktioniert in etwa wie das Prinzip der Matrjoschka-Figuren. In diesem Fall nur eben mit Geschenken für die Liebsten, um sie ein wenig zu ärgern. Ein Redditor treibt das Konzept auf die Spitze, indem er über 10.000 LEGO-Steine einzeln verpackt.
Die 10.000 einzeln verpackten Steine des LEGO-Eiffelturms
Auf Reddit teilte ein User im vergangenen Jahr das Geburtstagsgeschenk, das er für seine kleine Schwester vorbereitet hatte. Das besteht aus dem gigantischen LEGO-Eiffelturm-Set.
Doch anstatt dabei lediglich die gelieferte Box in Geschenkpapier zu verpacken, hat der User es sich zur Aufgabe gemacht, alle 10.001 Steinchen des Sets einzeln zu verpacken. Wie das ambitionierte Unterfangen aussieht, könnt ihr hier sehen:
Die zahlreichen Fotos des Users bman_1013 lassen darauf schließen, dass der User das Vorhaben tatsächlich in die Tat umgesetzt hat.
Die Schwester von bman_1013 erhielt daraufhin das Geschenk. In einem kleinen Update teilte der Redditor ein Bild des aktuellen Standes: Damals hatte sie das 13. beziehungsweise 14. Päckchen von insgesamt 68 ausgepackt und damit immerhin schon den Boden des Sets zusammen.
Beim LEGO-Eiffelturm handelt es sich um das folgende Set:
- Name des Sets: LEGO Icons Eiffelturm
- Set-Nummer: 10307
- Anzahl Steine: 10.001
- Masse: 149 cm x 57 cm x 57 cm
- Preis auf der offiziellen Website: 629,99 Euro
Reaktionen der Community
Auf dem LEGO-Subreddit erreicht der Beitrag eine Menge Leute, die insgesamt über 54.000 positive Bewertungen hinterlassen. Die Kommentator*innen sind über die Hingabe von bman_1013 beeindruckt. Wie der Redditor selbst in einer Antwort schreibt, habe die Aktion ungefähr 60 bis 70 Stunden Arbeit innerhalb von zwei Monaten eingenommen. Wow!
Das verleitet weitere User dazu, von eigenen Geschwister-Geschenkestreichen zu berichten. So hat der Bruder des Redditors Submarinequus etwa den Nintendo-DS-Karton einst in Klebeband anstelle von Geschenkpapier “verpackt“. Als Revanche dafür musste der besagte Bruder zu Weihnachten in einer Art Schnitzeljagd die eigenen Geschenke suchen gehen.
Das Stimmungsbild in den Kommentaren ist nicht ausschließlich positiv. So stören sich einige User am Ausmaß der Papierverschwendung für das gesamte Vorhaben.
Die Teilchen einzeln auspacken zu müssen, ist scherzhaft gemeint. Die verschwendete Menge an Papier ist aber nicht ganz so lustig. Redditor bman_1013 hat dafür nämlich Geschenkpapier verwendet. Wenn es sich dabei um Altpapier gehandelt hätte, wäre unser Verständnis größer gewesen. So können auch wir nur die Köpfe über die Papierverschwendung schütteln.
Was haltet ihr von der Geschenkidee und habt ihr euren Liebsten schon ähnliche Scherze gespielt?
