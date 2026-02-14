PC-Spieler kauft gebrauchten 1000 Dollar-Computer und sein Kumpel sagt: "du wurdest abgezockt", aber das Gegenteil ist der Fall

Das ist der PC, der für sagenhafte 1.000 Dollar ergattert wurde (Bild: reddit.com/user/solo_entrepreneur/).

Normalerweise ist es immer eine gute Idee, Freund*innen um Rat zu fragen. Aber eben nur, wenn die sich auch wirklich auskennen, wenn es zum Beispiel um Hardware-Käufe und Preise geht. Dieser Kumpel hier hatte offenbar keine Ahnung, war nicht auf dem neuesten Stand – oder einfach nur missgünstig.

PC-Schnäppchenjäger schießt richtig guten PC zum Spottpreis

Auf Reddit meldet sich der User solo_entrepreneur zu Wort und berichtet, einen gebrauchten PC mit RTX 3090-Grafikkarte für nur 1.000 US-Dollar gekauft zu haben. Sein Freund habe ihm aber erklärt, er wäre dabei abgezockt worden. Dazu postet er die Spezifikationen und ein Foto des wie neu wirkenden Computers. Die Community ist sich allerdings einig: Der Deal war richtig super.

31:56 Teurer als je zuvor: Fällt Gaming-Weihnachten dieses Jahr aus?

Autoplay

Umgerechnet wären 1.000 US-Dollar aktuell ungfährt 840 Euro. Zu diesem Preis wird aber schon allein die hier verbaute Grafikkarte immer wieder gebraucht verkauft. Manchmal zahlen die Leute sogar noch mehr dafür, weil es immer noch eine extrem leistungsfähige GPU mit 24 GB VRAM ist (auch wenn es mittlerweile schon zwei Nachfolge-Generationen gibt). Nur der Stromverbrauch ist recht hoch.

In dem PC war aber natürlich nicht nur eine Grafikkarte, sondern auch noch ein durchaus amtlicher Ryzen 5950X-Prozessor sowie 64 GB DDR4-RAM mit 4000Mhz und insgesamt 4 TB Speicherplatz, der sich auf zwei 2TB 970 evo-SSDs verteilt. Und wer die aktuellen Preise für Arbeitsspeicher und SSDs im Kopf hat, wird wissen, dass beides zusammen ebenfalls momentan in Preisregionen vorstößt, die 840 Euro wie einen guten Preis schon allein dafür wirken lassen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Also: Nein, der Freund hatte nicht recht. Unter normalen Verhältnissen wäre der Rechner dank der verbauten Einzelteile schon ein gutes Angebot gewesen. Aber angesichts der aktuellen, durch sogenannte KI gepushten Preiskrise in den Bereichen RAM und Speicherplatz handelt es sich hierbei sogar um einen überragend guten Deal.

Wieso der Freund das Gegenteil behauptet hat, lässt sich nur mutmaßen. Womöglich hat er nur auf die "30" vorne bei der GPU geachtet und sich gedacht, sie wäre alt und schwach. Eventuell hat er aber auch einfach überhaupt keine Ahnung von der Materie oder ist nicht auf dem aktuellen Stand, was die Hardware-Krise angeht.

Wie findet ihr den PC und was wärt ihr bereit, dafür zu zahlen? Was habt ihr aktuell für Specs verbaut?