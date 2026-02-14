Gaming-Fan filtert aus über 900 Top-Listen das "wahre" beste Videospiel aller Zeiten heraus - und auch bei GamePro ist der Sieger das wichtigste Spiel des Jahrzehnts

Mit einem unfassbaren Aufwand hat ein Gaming-Fan in einer Master-Liste das beste Spiel aller Zeiten gekrönt. Gewonnen hat ein Nintendo Switch (2)-Hit.

Linda Sprenger
14.02.2026 | 18:00 Uhr

Zum Angebot

Könnt ihr anhand der Open World schon erkennen, um welches Spiel es sich handelt? Könnt ihr anhand der Open World schon erkennen, um welches Spiel es sich handelt?

Videospiel-Websites lieben Top-Listen, da nehmen wir uns nicht raus. Ganz egal ob "das beste Spiel des Jahres" oder das "beste Spiel des Jahrzehnts" – derartige Listen durchzuscrollen, macht einfach Spaß. Auf Reddit hat vor einigen Tagen ein User auf sich aufmerksam gemacht, der aus solchen Toplisten fast schon eine Wissenschaft gemacht hat. Aus den Daten aus über 900 Toplisten hat User "IlmeniAVG" nämlich das "wahre" beste Spiel aller Zeiten bestimmt.

Ermittelt aus über 900 Toplisten - Das beste Videospiel aller Zeiten ist...

Zelda: Breath of the Wild! Das hat "IlmeniAVG" mithilfe einer ganz eigenen Methode bestimmt.

Auf Reddit schildert der Videospielfan, dass er zunächst über 900 "Beste Spiele"-Listen aus rund 140 seriösen Publikationen aus 16 Ländern gesammelt hat. Leser*innen-Votings schloss er dabei kategorisch aus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Statt Punkte zu vergeben nutzte er ein "Matchup-System", das wie folgt funktioniert: Für jedes Spielpaar schaute der User mithilfe eines Programms, wie oft in der jeweiligen Liste Spiel A vor Spiel B gerankt wurde – und umgekehrt. Aus diesen "Siegen" und "Niederlagen" berechnete er anschließend, welche Titel sich insgesamt am stärksten gegen andere durchgesetzt haben. Und Platz 1 erklommen hat, wie bereits erwähnt, Zelda: Breath of the Wild.

Video starten 1:02:39 Zelda: Tears of the Kingdom gespielt: Das Sequel, das Breath of the Wild verdient?

Das beste Spiel aller Zeiten, herausgefiltert aus über 900 Toplisten

Und hier ist sie nun die komplette Master-Liste der besten Videospiele aller Zeiten vom Reddit-User "IlmeniAVG", absteigend geordnet von Platz 1 (Breath of the Wild) bis 100 (Donkey Kong Bananza).

  1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017)
  2. Tetris (1985)
  3. The Last of Us (2013)
  4. The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998)
  5. Half-Life 2 (2004)
  6. The Witcher III: Wild Hunt (2015)
  7. Super Mario 64 (1996)
  8. Resident Evil 4 (2005)
  9. The Legend of Zelda: A Link to the Past (1991)
  10. Super Mario World (1990)
  11. Shadow of the Colossus (2005)
  12. Mass Effect 2 (2010)
  13. BioShock (2007)
  14. Final Fantasy VII (1997)
  15. Portal 2 (2011)
  16. Elden Ring (2022)
  17. Doom (1993)
  18. World of Warcraft (2004)
  19. Grand Theft Auto V (2013)
  20. The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)
  21. Super Metroid (1994)
  22. Red Dead Redemption (2010)
  23. Street Fighter II (1991)
  24. Portal (2007)
  25. Metal Gear Solid (1998)
  26. Super Mario Bros. 3 (1988)
  27. Dark Souls (2011)
  28. Halo: Combat Evolved (2001)
  29. God of War (2018)
  30. Chrono Trigger (1995)
  31. Call of Duty 4: Modern Warfare (2007)
  32. Castlevania: Symphony of the Night (1997)
  33. Bloodborne (2015)
  34. Half-Life (1998)
  35. GoldenEye 007 (1997)
  36. Uncharted 2: Among Thieves (2009)
  37. Deus Ex (2000)
  38. Red Dead Redemption 2 (2018)
  39. Minecraft (2011)
  40. Metroid Prime (2002)
  41. Journey (2012)
  42. Metal Gear Solid 3: Snake Eater (2004)
  43. StarCraft (1998)
  44. Silent Hill 2 (2001)
  45. Hades (2020)
  46. Final Fantasy VI (1994)
  47. Diablo 2 (2000)
  48. Super Mario Odyssey (2017)
  49. Super Mario Kart (1992)
  50. Star Wars: Knights of the Old Republic (2003)
  51. Super Mario Galaxy (2007)
  52. Baldur's Gate 3 (2023)
  53. Fallout 3 (2008)
  54. The Last of Us Part 2 (2020)
  55. Clair Obscur: Expedition 33 (2025)
  56. Super Mario Bros. (1985)
  57. Ico (2001)
  58. Grand Theft Auto III (2001)
  59. Overwatch (2016)
  60. The Legend of Zelda: The Wind Waker (2002)
  61. Pokémon Rot/Blau/Gelb (1996)
  62. Disco Elysium (2019)
  63. Grand Theft Auto IV (2008)
  64. Tomb Raider (1996)
  65. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (2023)
  66. Super Mario Galaxy 2 (2010)
  67. Ōkami (2006)
  68. Counter-Strike / Counter-Strike 1.6 (2000)
  69. Outer Wilds (2019)
  70. Grand Theft Auto: San Andreas (2004)
  71. The Walking Dead (2012)
  72. Batman: Arkham City (2011)
  73. Inside (2016)
  74. Resident Evil (1996)
  75. Super Smash Bros. Melee (2001)
  76. NieR: Automata (2017)
  77. System Shock 2 (1999)
  78. SimCity 2000 (1993)
  79. Undertale (2015)
  80. Grand Theft Auto: Vice City (2002)
  81. Batman: Arkham Asylum (2009)
  82. The Legend of Zelda: Majora's Mask (2000)
  83. Halo 3 (2007)
  84. Spelunky (2012)
  85. The Secret of Monkey Island (1990)
  86. The Legend of Zelda (1986)
  87. The Elder Scrolls III: Morrowind (2002)
  88. Super Mario World 2: Yoshi's Island (1995)
  89. Persona 4 / Shin Megami Tensei: Persona 4 (2008)
  90. Grim Fandango (1998)
  91. Sonic the Hedgehog (1991)
  92. The Elder Scrolls IV: Oblivion (2006)
  93. Persona 5 (2016)
  94. Braid (2008)
  95. The Sims (2000)
  96. Fortnite (2017)
  97. Return of the Obra Dinn (2018)
  98. Mega Man 2 (1988)
  99. Super Smash Bros. Ultimate (2018)
  100. Donkey Kong Bananza (2025)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erschien ursprünglich 2017 für die Nintendo Switch und erhielt im vergangenen Jahr dann noch einmal eine technisch verbesserte Switch 2-Edition für Nintendos neuestes Konsolenflaggschiff. Der Nachfolger Tears of the Kingdom hat übrigens ebenfalls eine Switch 2-Edition erhalten.

Mehr zum Thema
The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Das wichtigste Spiel des Jahrzehnts
von Hannes Rossow
The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Das wichtigste Spiel des Jahrzehnts

Auch bei GamePro heimste Links erstes Open World-Abenteuer in Hyrule jede Menge Lobeshymnen ein. Im Jahr 2019 krönten wir das Action-Adventure zum wichtigsten Spiel des Jahrzehnts, insbesondere weil Breath of The Wild in puncto Open World-Gameplay und -Erkundung komplett neue Maßstäbe setzte.

"IlmeniAVG" hat übrigens noch weitere Toplisten ermittelt. So hat er neben seiner Masterliste das beste Spiel des Jahres bestimmt, angefangen mit 1971 (!). Im vergangenen Jahr hat – wenig überraschend – Clair Obscur: Expedition 33 gewonnen. Das beste Spiel des Jahres 1971 ist dem User zufolge The Oregon Trail – na, wer von euch kennt's?

Welches Spiel ist euer bestes Spiel aller Zeiten?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Tipp Nintendo eShop
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Amazon
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
ab 53,42 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Genre: Action

Release: 03.03.2017 (Switch, Wii U)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Woche

Zelda: Breath of the Wild-Fan entdeckt Diamant in der Spielwelt, der immer wieder erscheint - und der kann auch euch in kurzer Zeit reich machen

vor 4 Wochen

Oscar-Gewinner Brendan Fraser verrät in Interview, dass er in Zelda: Breath of the Wild festhängt - weil er Probleme mit einem bestimmten Gegnertypen hat

08.01.2026

Die 20 besten Nintendo Switch 2 Spiele 2025: Diese Titel haben die höchsten Wertungen auf Metacritic

05.01.2026

"Davon bekomme ich Flashbacks" - Cosplayerin baut einen Wächter aus Zelda: Breath of the Wild nach - sieht so gut aus, dass wir schon beim Anschauen schwitzige Hände bekommen

04.01.2026

Im 3. Anlauf durchgespielt: Meine Gedanken zu Zelda: Breath of the Wild und warum ich 9 Jahre gebraucht habe
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Gaming-Fan filtert aus über 900 Top-Listen das wahre beste Videospiel aller Zeiten heraus - und auch bei GamePro ist der Sieger das wichtigste Spiel des Jahrzehnts

vor einer Minute

Gaming-Fan filtert aus über 900 Top-Listen das "wahre" beste Videospiel aller Zeiten heraus - und auch bei GamePro ist der Sieger das wichtigste Spiel des Jahrzehnts
PC-Spieler kauft gebrauchten 1000 Dollar-Computer und sein Kumpel sagt: du wurdest abgezockt, aber das Gegenteil ist der Fall

vor einer Stunde

PC-Spieler kauft gebrauchten 1000 Dollar-Computer und sein Kumpel sagt: "du wurdest abgezockt", aber das Gegenteil ist der Fall
God of War: Sons of Sparta hat einen Koop-Modus – aber den müsst ihr erst freischalten   1

vor 7 Stunden

God of War: Sons of Sparta hat einen Koop-Modus – aber den müsst ihr erst freischalten
Stardew Valley-Update 1.7: ConcernedApe denkt über einen Farm Editor nach, mit dem ihr euer Hof-Layout anpassen könnt

vor 8 Stunden

Stardew Valley-Update 1.7: ConcernedApe denkt über einen Farm Editor nach, mit dem ihr euer Hof-Layout anpassen könnt
mehr anzeigen