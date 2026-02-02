Neue Stranger Things-Serie hat einen Release-Termin: Ab wann Tales From '85 auf Netflix startet

Schon bald feiern Mike und Co. ihr Comeback auf Netflix.

Nach Stranger Things ist vor Stranger Things. Zwar hat die Mystery-Serie von Netflix mit der fünften Staffel offiziell ihren Abschluss gefunden, das bedeutet jedoch nicht, dass die Geschichten rund um Mike, Elf und Co. bereits auserzählt sind.



Bereits in wenigen Wochen geht es nämlich im Spin-Off Stranger Things: Tales from '85 weiter – dann allerdings im Comic-Look. Hier erwartet uns nämlich eine animierte Serie, die zeitlich zwischen den Ereignissen der Serienvorlage spielt.

Wann erscheint Stranger Things: Tales from '85?

Los geht's auf Netflix am 23. April 2026

Den Release-Termin von Tales from '85 hat Netflix soeben mit einem neuen Trailer angekündigt, den wir euch natürlich für einen ersten Eindruck nicht vorenthalten wollen:

2:02 Ab wann Stranger Things: Tales from '85 auf Netflix läuft

Tales from '85? Klärt mich auf!

Da die Hauptgeschichte von Stranger Things abgeschlossen ist, erfahrt ihr im ersten Spin-Off, was genauzwischen Staffel 2 und Staffel 3 der Live-Action-Serienvorlage passiert ist.

Auf bekannte Gesichter müsst ihr dabei allerdings nicht verzichten. Im Fokus von Tales from '85 stehen demnach erneut die Kids rund um Elf, Mike, Lukas und Dustin, die allerdings dem Trailer nach zu urteilen teils nicht von ihren originalen deutschen Synchronsprecher*innen gesprochen werden. Auch in der englischen Fassung bekommen sie neue Stimmen.



Alle wichtigen Infos zur kommenden Serie haben wir euch hier zusammengetragen:

Darum geht's: Wie der zweite Trailer verrät, befinden wir uns in der Winterzeit und die Kinder realisieren, dass im Finale von Staffel 2 nicht alle Monster eliminiert wurden. Hawkins wird erneut von reichlich Kreaturen aus dem Upside Down angegriffen. Kurz zu sehen ist bereits eine Art Kürbismonster.

Noch offen ist allerdings die Frage, ob alle Episoden bereits ab dem 23. April auf Netflix verfügbar sind, oder ob, wie bereits bei der Hauptserie, ein gestaffelter Release erfolgt.

Werdet ihr euch das Spin-Off anschauen oder habt ihr vorerst mit Stranger Things abgeschlossen?