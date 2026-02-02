ARC Raiders-Spieler haben einen einfachen Wunsch für den Koop-Modus - "Etwas, über das ich mich seit Launch beschwere"

ARC Raiders kann alleine oder im Team mit bis zu drei Spieler*innen gespielt werden.

ARC Raiders ist zwar auch bei vielen Solo-Spieler*innen beliebt, eigentlich ist der Extraction-Shooter aber eher auf das Spielen im Team ausgelegt. Ein kleiner Teil des Koop-Aspekts wird dabei von vielen Raidern kritisiert.

ARC Raiders-Spieler wollen doch nur die Map sehen

Das Zusammenspiel funktioniert in ARC Raiders ganz ähnlich wie in vielen anderen Koop-Spielen. Ein User ist der Party-Anführer und kann beispielsweise auswählen, welche Map als nächstes betreten wird und andere Raider einladen.

Gerade beim Auswählen der nächsten Runde gibt es aber eine Sache, die sich offenbar viele Spieler*innen wünschen. Bisher kann nämlich nur der Party-Leader die Auswahlseite mit den verschiedenen Maps sehen.

Da es aber unterschiedliche, zeitlich begrenzte Events gibt, kann es so schwierig sein, die passende Map für die nächste Runde auszuwählen. Im Grunde muss der Party-Host allen anderen Spieler*innen erklären, welche Events gerade aktiv sind.

Genau das kritisiert der Reddit-User "Shot_Grapefruit2913" in einem aktuellen Post. Schon nach nur knapp 13 Stunden hat der fast 4.000 Likes gesammelt und zeigt, dass es vielen anderen Raidern offenbar ganz genauso geht:

Das ewige Hin und Her zwischen Party-Leader und den anderen Spieler*innen ist einfach nur nervig. Ein User schreibt auch, dass er sich darüber schon seit dem Launch des Spiels Ende Oktober 2025 beschwere.

Das Problem ist, dass sich bestimmte Items nur auf bestimmten Maps finden lassen. Auch die meisten Quests sind an feste Karten gebunden. Zudem kann die Kartenwahl einen Einfluss auf das passende Loadout haben.

Es wird aber nicht nur kritisiert, sondern auch über mögliche Verbesserungen diskutiert. So wird etwa ein Abstimmungssystem vorgeschlagen, wobei das bei mehr Maps als Spieler*innen problematisch werden könnte.

Einige User sind hingegen der Meinung, dass Helldivers 2 ein gut funktionierendes System biete. Hier können alle Spieler*innen Vorschläge machen, wo sie landen möchten. Letztlich entscheidet dann trotzdem der Party-Leader, die anderen können aber wenigstens ihre Meinung ausdrücken und sehen, was zur Auswahl steht.

Wie empfindet ihr das? Spielt ihr ARC Raiders eher im Team oder alleine?