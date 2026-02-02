Nintendo entfernt Online-Feature aus Tomodachi Life, das in Animal Crossing und Co. eigentlich Standard ist – aus Angst vor "Missverständnissen"

Tomodachi Life lässt euch keine Inhalte online miteinander teilen.

Wenn ihr in Tomodachi Life eure Insel und die darauf lebenden Miis erschafft, habt ihr jede Menge kreative Freiheit. Das ist super, allerdings ist Nintendo offenbar selbst nicht ganz geheuer, was mögliche Folgen davon sein könnten. Deswegen sperrt das Unternehmen jetzt Online-Features, die in vergleichbaren Titeln gang und gäbe sind.

Hier wird nicht geteilt

Das kommende Switch-Exclusive erinnert auf den ersten Blick an Cozy-Spiele wie Animal Crossing. Ihr erschafft eine bunte Welt mit vielen Figuren und allen möglichen Dingen, um eure Insel lebendig werden zu lassen. Mit anderen online teilen oder eure Inseln gegenseitig besuchen, wie etwa in Animal Crossing oder Disney Dreamlight Valley, dürft ihr eure Kreationen aber nicht.

2:21 Tomodachi Life kehrt nach über 10 Jahren auf die Nintendo Switch zurück und jetzt wissen auch genauer, wann es endlich soweit ist

Dabei gab es diese Möglichkeit sogar im originalen Tomodachi Life auf dem Nintendo 3DS. Warum also nicht im neuen Teil? Nintendo hat dazu eine Stellungnahme auf der offiziellen Website veröffentlicht. Darin heißt es unter anderem:

“(...) Nintendo setzt sich dafür ein, Erfahrungen zu schaffen, die für alle spaßig und einladend sind. Um das zu unterstützen, und unter Berücksichtigung der einzigartigen Features von Tomodachi Life: Living the Dream, haben wir entschieden, bestimmte Bild-Sharing-Features einzuschränken. Diese Limitierungen helfen dabei, die geschaffenen Welten in Tomodachi Life spaßig und sicherzumachen (...)”

Gegenüber Polygon hat Nintendo of America die genannten Einschränkungen noch einmal präzisiert und bestätigt, dass es im neuen Tomodachi Life keine Online-Features zum Teilen von Inhalten mit anderen Fans geben wird: “Tomodachi Life: Living the Dream hat keine Online-Kommunikations-Features”.

Folgende Switch-Features werden zusätzlich deaktiviert:

Bilder an Smart-Geräte schicken

direktes Posten in sozialen Medien

automatische Bild-Hochlade-Funktion (nur Switch 2)

Es ist ausschließlich mit “lokaler Kommunikation” möglich, eure Miis und Items an jemand anderen zu schicken – also nur, wenn ihr euch im selben Raum befindet.

Tomodachi Life gibt euch Zeichen-Editor und Co. viel kreative Freiheit in die Hand, wie das freie Gestalten von Oberflächen, TV-Screens oder sogar Haustieren.

Warum macht Nintendo das?

Im oben zitierten Statement begründet Nintendo das strikte Vorgehen mit Sicherheitsbedenken. Tatsächlich funktioniert Tomodachi Life in einem wesentlichen Punkt anders als Animal Crossing und Co., denn viele Ereignisse im Spiel passieren dynamisch und aus Zufall. Das ist auch Nintendo bewusst:

"Während diese Momente oft lustig sein können, erkennen wir, dass einige Szenen ohne Kontext möglicherweise missverstanden werden könnten oder nicht den Geist widerspiegeln, in dem das Spiel eigentlich erlebt werden soll."

Die Mii-Charaktere auf eurer Insel leben teilweise selbstständig und verhalten sich auf unterschiedliche Weise, je nachdem, welche Eigenschaften sie haben und was sie erleben. Ihr könnt das Geschehen beeinflussen, aber trotzdem liegt nicht zu 100 Prozent in eurer Hand, wie die Figuren miteinander umgehen, wer sich in wen verliebt und so weiter.

Durch die Kombination mit den Möglichkeiten eigene Dialogzeilen zu schreiben, Stimmen zu manipulieren und selbst gezeichnete Designs zu verwenden – zum Beispiel für Haustiere – entstehen im Spiel ganz automatisch absurde und lustige Fiebertraum-Situationen. Genau für die war schon der Vorgänger bekannt und beliebt.

Nintendo befürchtet daher unschöne Nebenerzeugnisse, die in den sozialen Medien schnell die Runde machen könnten – falls etwa politisch oder gesellschaftlich unerwünschte Momente innerhalb von Tomodachi Life entstehen oder extra herbeigeführt werden.

Inseln und eigens kreierte Designs lassen sich natürlich trotzdem auf anderen Umwegen online teilen, aber die Einschränkungen sollen wohl dazu beitragen, hier lieber den Ball flachzuhalten.

Gleichzeitig fehlen "unschuldigen" Fans damit Funktionen, um die vielen Möglichkeiten zur freien Entfaltung mit anderen Menschen, Freunden oder in der Familie zu teilen. Gerade in einem Genre, das häufig von aktiven Communities lebt, die sich gegenseitig mit Ideen und Inspirationen unterstützen, ist das eine große Einschränkung.

Falls ihr viel Wert auf diese Online-Features legt, sollten euch die Einschränkungen bewusst sein, bevor ihr eine Kaufentscheidung für den Titel trefft.

Was denkt ihr: Könnt ihr Nintendos Durchgreifen nachvollziehen oder wären euch Online-Features in Tomodachi Life wichtig gewesen?