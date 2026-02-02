Stardew Valley-Fan findet alten Spielstand mit einem Feature, das es gar nicht mehr gibt – und wir sollten alle dankbar sein, dass Concerned Ape es rausgenommen hat

In Stardew Valley hat sich seit dem ursprünglichen Release richtig viel verändert. Aber nicht so in diesem uralten Spielstand, der eine echte Zeitkapsel darstellt.

David Molke
02.02.2026 | 16:31 Uhr

Was ihr hier seht, ist ein echtes Stardew Valley-Relikt (Bild: reddit.com/user/addie120/).

Vielleicht macht ihr euch das Leben unnötig schwer: Habt ihr in eurem Stardew Valley-Spielstand auch noch unterschiedliche Qualitätsstufen bei Mineralien? Dann solltet ihr vielleicht mal einen neuen Hof starten und/oder euer Spiel aktualisieren. Die Abstufungen sind eigentlich nämlich schon vor geraumer Zeit aus dem Spiel geschmissen worden.

Gut, dass diese Stardew Valley-Zeiten vorbei sind!

Natürlich gibt es allgemein noch unterschiedliche Qualitätsstufen. Keine Angst, niemand will euch eure Iridium-Qualiät streitig machen, wenn es um Käse, Wein oder Beeren geht. Aber bei Mineralien wurde irgendwann die Reißleine gezogen – zum Glück. Ein Reddit-User zeigt sich darüber jetzt allerdings ganz schön verwundert.

Video starten 0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Schon mit dem Update 1.1 wurden die verschiedenfarbigen Sterne bei den Mineralien, die ihr in Geoden, beim Angeln, im Müll und an vielen anderen Orten sammeln könnt, entfernt. Vorher gab es unterschiedliche Abstufungen wie Silber, Gold und Iridium.

Dass ausgerechnet bei den Mineralien die Qualitätsstufen entfernt wurden und bei so vielen anderen Dingen nicht, hat einen einfachen Grund: Es ist unfassbar nervig, das Inventar mit so vielen verschiedenen Stapeln voll zu haben. Also nicht nur für all die Mineralien, sondern jeweils auch noch einen für jede eigene Qualitätsstufe.

Zuhause auf der Farm macht es keinen so großen Stress, weil wir einfach überall Kisten hinstellen und den Kram sofort verkaufen können. Bei den Produkten unserer Arbeit wirkt es daher sehr viel leichter zu organisieren und damit klarzukommen, als wenn wir uns gerade in den Tiefen der Mine herumtreiben.

Viele Stardew Valley-Fans dürften gar nicht wissen, dass es einmal verschiedene Abstufungen bei den Mineralien gab. Nur, wer direkt nach Release angefangen hat, Stardew Valley zu spielen, kann in seinem Inventar wohl noch die mit Sternen gekennzeichneten Mineralien entdecken. Wie zum Beispiel Reddit-User addie120.

Mehr zu Stardew Valley und anderen Cozy Games könnt ihr hier in diesen verlinkten GamePro-Beiträgen lesen:

Nintendo entfernt Online-Feature aus Tomodachi Life, das in Animal Crossing und Co. eigentlich Standard ist – aus Angst vor "Missverständnissen"
von Maximilian Franke
Disney Dreamlight Valley: Susi und Strolch-Update steht in den Startlöchern und das ist der voraussichtliche Release-Termin
von Maximilian Franke
Heartopia: Alle Codes und Gratis-Belohnungen der kostenlosen Cozy-Lifesim im Februar 2026
von Maximilian Franke

Dieser Stardew Valley-Fan wurde von seinem Boyfriend darauf aufmerksam gemacht, dass es diese Abstufungen eigentlich schon längst nicht mehr gibt. In den Kommentaren wird dann auch dementsprechend gemeinschaftlich gefeiert, dass Entwickler Concerned Ape diese Änderung schon vor geraumer Zeit durchgeführt hat.

Gleichzeitig tauscht die Community wie so oft den einen oder anderen hilfreichen Tipp aus. Wusstet ihr zum Beispiel, dass wenn ihr eure Sammeln-Fähigkeit auf Level 10 bringt und Botanist auswählt, alle gesammelten Gegenstände automatisch immer die höchste Qualitätsstufe haben?

Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
