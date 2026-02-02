Stardew Valley-Fan findet alten Spielstand mit einem Feature, das es gar nicht mehr gibt – und wir sollten alle dankbar sein, dass Concerned Ape es rausgenommen hat

Was ihr hier seht, ist ein echtes Stardew Valley-Relikt (Bild: reddit.com/user/addie120/).

Vielleicht macht ihr euch das Leben unnötig schwer: Habt ihr in eurem Stardew Valley-Spielstand auch noch unterschiedliche Qualitätsstufen bei Mineralien? Dann solltet ihr vielleicht mal einen neuen Hof starten und/oder euer Spiel aktualisieren. Die Abstufungen sind eigentlich nämlich schon vor geraumer Zeit aus dem Spiel geschmissen worden.

Gut, dass diese Stardew Valley-Zeiten vorbei sind!

Natürlich gibt es allgemein noch unterschiedliche Qualitätsstufen. Keine Angst, niemand will euch eure Iridium-Qualiät streitig machen, wenn es um Käse, Wein oder Beeren geht. Aber bei Mineralien wurde irgendwann die Reißleine gezogen – zum Glück. Ein Reddit-User zeigt sich darüber jetzt allerdings ganz schön verwundert.

Schon mit dem Update 1.1 wurden die verschiedenfarbigen Sterne bei den Mineralien, die ihr in Geoden, beim Angeln, im Müll und an vielen anderen Orten sammeln könnt, entfernt. Vorher gab es unterschiedliche Abstufungen wie Silber, Gold und Iridium.

Dass ausgerechnet bei den Mineralien die Qualitätsstufen entfernt wurden und bei so vielen anderen Dingen nicht, hat einen einfachen Grund: Es ist unfassbar nervig, das Inventar mit so vielen verschiedenen Stapeln voll zu haben. Also nicht nur für all die Mineralien, sondern jeweils auch noch einen für jede eigene Qualitätsstufe.

Zuhause auf der Farm macht es keinen so großen Stress, weil wir einfach überall Kisten hinstellen und den Kram sofort verkaufen können. Bei den Produkten unserer Arbeit wirkt es daher sehr viel leichter zu organisieren und damit klarzukommen, als wenn wir uns gerade in den Tiefen der Mine herumtreiben.

Viele Stardew Valley-Fans dürften gar nicht wissen, dass es einmal verschiedene Abstufungen bei den Mineralien gab. Nur, wer direkt nach Release angefangen hat, Stardew Valley zu spielen, kann in seinem Inventar wohl noch die mit Sternen gekennzeichneten Mineralien entdecken. Wie zum Beispiel Reddit-User addie120.

Dieser Stardew Valley-Fan wurde von seinem Boyfriend darauf aufmerksam gemacht, dass es diese Abstufungen eigentlich schon längst nicht mehr gibt. In den Kommentaren wird dann auch dementsprechend gemeinschaftlich gefeiert, dass Entwickler Concerned Ape diese Änderung schon vor geraumer Zeit durchgeführt hat.

Gleichzeitig tauscht die Community wie so oft den einen oder anderen hilfreichen Tipp aus. Wusstet ihr zum Beispiel, dass wenn ihr eure Sammeln-Fähigkeit auf Level 10 bringt und Botanist auswählt, alle gesammelten Gegenstände automatisch immer die höchste Qualitätsstufe haben?