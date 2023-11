Einer der größten deutschen Streamer kauft Pokemon-Karten im Wert von 130.000 Euro und macht 105k Verlust

Pokémonsammelkarten haben einen massiven Hype erlebt, aber dadurch wurde auch viel Geld verbrannt.

Extrem erfolgreiche YouTuber oder Twitch-Streamer haben in der Regel sehr viel mehr Geld als der durchschnittliche Mensch. Dementsprechend schmerzt es vielleicht auch nicht so sehr, wenn einer von ihnen dann über 100.000 Euro Verlust mit Pokémonkarten macht. Aber die Rechnung fällt in diesem Fall bei Trymacs sowieso ganz anders aus, als das bei uns wohl der Fall wäre.

Trymacs hat 130.000 Euro für Pokémonkarten ausgegeben, die jetzt gerade mal noch 25k wert sind

Darum geht's: Zu Beginn der Coronavirus-Pandemie haben Pokémon-Sammelkarten eine regelrechte Renaissance und einen beispiellosen Hype erlebt. Da wurden Pokémon-Karten im Wert von Häusern verkauft, Unsummen in den Kauf ungeöffneter Packs investiert und vor allem Streamer haben großen Erfolg damit gehabt, vor laufender Kamera solche Pakete zu öffnen.

Zu diesen Streamern zählt auch Trymacs, der laut eigener Aussage rund 130.000 Euro für Pokémon-Sammelkarten ausgegeben hat. Allerdings sind die ihm zufolge mittlerweile nur noch 25.000 wert. Aber das Ganze dürfte sich trotzdem für ihn gelohnt haben und Trymacs sieht solche Unsummen als Investment.

Noch mehr Verluste: In einem Interview mit seinem Kollegen Florian "Varion" Kiesow (via YouTube) spricht Trymacs über weitere, eher zweifelhafte Investments, die er getätigt habe. Direkt nach den teuren Pokémonkarten kommen ungefähr 60.000 Euro, die Trymacs offenbar in FIFA-Packs investiert haben soll – besonders krass, weil der Account beim Erscheinen des nächsten, alljährlichen Teils "wertlos" werde.

Auch seine 7vs Wild-Teilnahme soll den Streamer richtig viel Geld gekostet haben: Insgesamt seien ihm durch Stream-Ausfälle, gecancelte Werbedeals und ähnliches so um die 200.000 Euro durch die Lappen gegangen.

Dann gibt es da auch noch Mobile-Spiele, in die der Streamer ebenfalls viele Zehntausende Euros gebuttert haben soll. Immerhin habe er da noch die Dörfer, aber die ließen sich mittlerweile auch kostenlos gut maximieren. Dieser Umgang mit Geld hat Trymacs auch schon den spöttischen Spitznamen "Pay2Win-Streamer" eingebracht.

10:44 Pokémon ist erfolgreich wie nie und das Spiel muss drunter leiden

Wieso macht er das? Weil er laut Mein-MMO unter dem Strich trotzdem immer noch sehr gut daran verdient. Die Strategie scheint sich einfach auszuzahlen, viel Geld in aufsehenerregende Streams zu investieren. Diese besonderen Streams fallen stärker auf und bringen Trymacs dann wiederum mehr Reichweite, mehr Subs, Follower, direktes Geld von Fans und natürlich große Werbedeals, Sponsorings und andere Marketing-Optionen.

Wie viel Geld habt ihr bisher so in Pokémonkarten investiert und was sind die heutzutage noch wert?