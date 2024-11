Streaming-Anbieter nimmt Yu-Gi-Oh! ins Programm auf - hier könnt ihr alle 236 Folgen mit deutscher Synchro schauen

Der Anime rund um die Abenteuer von Yugi und seinen Freund*innen weckt eine Menge Nostalgie.

Es ist mal wieder Zeit für ein Duell! Zumindest beim in Deutschland relativ frischen Streaming-Dienst Animation Digital Network, eher bekannt als ADN. Der nimmt nämlich den Anime Yu-Gi-Oh! Duel Monsters ziemlich bald in sein Programm auf.

ADN Deutschland nimmt Yu-Gi-Oh! Duel Monsters ins Programm auf

Wie viele Folgen werden aufgenommen? 236 (alle 5 Staffeln)

236 (alle 5 Staffeln) Welche Synchronfassung? Deutsch

Deutsch Wann kommt der Anime auf ADN? Am 6. Dezember 2024

Laut eigenen Angaben sei es aktuell nicht geplant, weitere Yu-Gi-Oh!-Animes wie GX oder 5D’s aufzunehmen. Anders als Crunchyroll und Netflix, die Yu-Gi-Oh! Duel Monsters ebenfalls zum Streamen anbieten, soll bei ADN der gesamte Anime mit deutscher Synchro verfügbar sein.

Was ist ADN? Obwohl es ADN in Deutschland erst seit dem Sommer 2024 gibt, hat der Streaming-Dienst mit dem Ursprung in Frankreich in paar Jährchen mehr auf dem Buckel. ADN gibt es dem Jahr 2013 und sollte damals wie auch heute dem Publikum Animes näherbringen.

Kosten ADN-Monatsabo: 6,99 Euro

6,99 Euro Kosten ADN-Jahresabo: 59,99

Die monatlichen Kosten liegen mit ihren 6,99 Euro aktuell unter den meisten anderen Streaming-Anbietern hierzulande. Der Filme- und Serienkatalog fällt aber auch kleiner als bei der Konkurrenz aus.

Obwohl ADN in Frankreich ein breiteres Angebot hat, baut der Streaming-Dienst auch seine Bibliothek in Deutschland weiter aus, was die Aufnahme von Yu-Gi-Oh! Duel Monsters in den eigenen Streaming-Katalog zeigt.

Was ist Yu-Gi-Oh! Duel Monsters?

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters ist der erste Yu-Gi-Oh!-Anime, der bei uns ausgestrahlt wurde, und erzählt die Geschichte von Protagonist Yugi Muto und seinen zahlreichen Freund*innen. Anders als beim Japan-exklusiven Vorgänger Yu-Gi-Oh! Zero geht es in dem Anime vor allem um das gleichnamige Kartenspiel, das auch heute noch gespielt wird.

Von Turnieren bis zum Schicksal der Welt wird im Anime alles mit Kartenduellen entschieden, die sich gerne über mehrere Folgen erstrecken. Tatsächlich sind diese aber so episch gehalten, dass Yu-Gi-Oh! eine große Beliebtheit besitzt und bis heute noch viele Nachfolgeanimes bekommen hat.

An der Stelle sind wir gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Wie steht ihr zu Yu-Gi-Oh?