90+: Street Fighter 6 räumt auf Metacritic gerade richtig ab

Street Fighter 6 haut wertungstechnisch gerade ziemlich auf den Putz.

Mit Street Fighter 6 steht für Anfang Juni der neue Teil einer der traditionsreichsten Fighting Game-Serien überhaupt in den Startlöchern. Wenige Tage vor dem offiziellen Release ist das Review-Embargo gefallen, Tests zum Spiel dürfen also veröffentlicht werden. Und die ersten eintrudelnden Wertungen zeichnen ein überaus positives Bild.

Die Reviews sind teilweise sogar derart euphorisch, dass sich ein derzeit ziemlich exquisite Durchschnittwertungen bei OpenCritic und Metacritic ergeben.

In unserer Liste findet ihr einige ausgewählte Testwertungen im Überblick:

Das macht Street Fighter 6 bei den Durchschnittswertungen zu einem der bislang besten Spiele des Jahres 2023. Zudem lässt der sechste Teil seinen Vorgänger deutlich hinter sich. Street Fighter 5 kommt auf OpenCritic nur auf eine Durchschnittswertung von 75, der Nachfolger hat also offenbar in nahezu allen Bereichen deutlich zugelegt.

In den bisherigen Tests kommt Street Fighter 6 fast in allen Kategorien hervorragend weg, Kritikpunkte gibt es nur wenige.

Kollege Dimi Halley von der GameStar hat sich die PC-Version von Street Fighter 6 ausführlich angeschaut und schreibt im Fazit seines Tests unter anderem:

"[...] Zum Glück lernt Capcom von dem Innovationen der Konkurrenz und bietet für Einsteiger haufenweise Stützräder, um in die Welt von Street Fighter einzutauchen. Die Chance auf eine aktive, langlebige Community ist also so hoch wie seit Street Fighter 4 nicht mehr. Nur dem großen Traum eines Singleplayer-Open-World-Opus' wird das Spiel hinten raus nicht gerecht. Dafür ist die World Tour einfach zu sehr Yakuza ohne Milch und Zucker."

Dimitry Halley