Wer Straßenfußball und Videospiele mag, hatte in den letzten Jahren nicht viel zu lachen. Die FIFA Street-Reihe liegt schon seit Jahren auf Eis und sonst gab es kaum Alternativen zu finden. In dieses Vakuum könnte nun aber Street Power Football vorstoßen, das jetzt für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC angekündigt wurde.

Bolzen auf der Straße mit echten Stars

Im Gegensatz zum Volta-Modus, der bei FIFA 20 eher eine Nebenrolle spielt, dreht sich in Street Power Football alles um das Kicken auf engstem Raum. Gemeinsam mit den Publishern SFL Interactive und Maximum Games will Entwickler Gamajun Games komplett auf die Subkultur von Straßenfußball jedweder Art setzen.

Einen ersten Gameplay-Trailer gibt es bereits:

Mehr als nur "Bolzen": Neben klassischen 3-gegen-3-Matches werden auch Spielarten wie Trick Shots und auch einen Panna-Modus geboten. Letzterer besteht aus Käfig-Matches, in denen es darum geht, den Gegner im Duell zu tunneln. Wir können allein spielen, oder online und lokal mit bis zu vier Freunden eigene Teams gründen und diese optisch unseren Wünschen anpassen.

Damit das auch ja authentisch passiert, wurden echte Stars wie Sean Garnier, Liv Cookie oder auch der deutsche Ahmed Rakabah ins Boot geholt. Insgesamt sollen wir aus 25 echten Freestyle-Persönlichkeiten wählen dürfen.

Arcade-Spaß im Vordergrund: Komplett auf Realismus setzen wird Street Power Football aber nicht. Zum Cel-shading-Look gesellen sich einzigartige Spezialfertigkeiten der Straßenfußball-Stars wie "Rauchbomben", "Tempo-Teleportation" oder "Raketenschuss". Mit "Become a King" gibt es sogar einen Story-Modus, in dem wir als Schützling von Sean Garnier langsam aber sicher zum Star aufsteigen.

Street Power Football soll im Sommer 2020 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen.