Sturkopf jagt gleich zwei PS1-Konsolen in die Luft, weil er das Power-Kabel in die falsche Steckdose steckt

Diese PS1 ist 'explodiert' (Bild: reddit.com/user/JackAtana9/).

Konsolen sammeln und an ihnen herumbasteln ist ein äußerst spaßiges Hobby und alle fangen natürlich klein an. Aber es braucht schon ein gewisses Maß an Naivität, einfach gleich zwei frisch aus Japan importiere PS1-Konsolen hintereinander abrauchen zu lassen. Vor allem, wenn der Grund dafür eigentlich so sehr auf der Hand liegt wie in diesem Fall. Lasst ihn euch eine Lehre sein.

In vielen Ländern gibt es andere Spannungen und ihr solltet sehr vorsichtig mit importierten Konsolen umgehen

Darum geht's: Reist ihr nach Australien, braucht ihr zwar keinen Spannungswandler, aber normalerweise auf jeden Fall einen Stecker-Adapter, wenn ihr eure elektrischen Geräte anschließen wollt. In Japan wird allerdings beides benötigt. Hier sind nicht nur die Stecker anders, sondern auch die Spannung, mit der der Strom durch die Leitungen fließt.

Dass es solche Unterschiede gibt, musste ein Konsolen-Enthusiast auf die ganz, ganz harte Tour lernen. Er hatte sich mehrere alte Konsolen aus Japan bestellt und wollte sie zuhause anschließen. Er wohnt allerdings in Australien, wo die Netzspannung bei 230V liegt – was sehr viel mehr Saft ist, als eine japanische PS1 benötigt, nämlich 100V.

Da das Kabel beziehungsweise der Stecker aber gepasst hat, wurde nicht lange gefackelt und die Konsole einfach mit dem Strom verbunden. Was ein äußerst explosives Ergebnis hatte: Die PS1 hat sich mit viel Qualm und höchstwahrscheinlich unangenehmen Gerüchen ins Technik-Jenseits verabschiedet.

Aber glücklicherweise hatte diese Person hier gleich mehrere PS1-Konsolen bestellt und konnte seinen Fehler gleich nochmal wiederholen, um äh, wahrscheinlich einfach noch besser daraus zu lernen. Dieses Mal allerdings immerhin draußen und nicht mehr im Haus. Ein Video davon wurde auch angefertigt, hier könnt ihr den Highlight-Moment des Ganzen sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Lösung des Problems kristallisiert sich innerhalb kürzester Zeit in den Kommentaren heraus: Selbstverständlich hätte hier ein Abwärtswandler zwischengeschaltet werden müssen, um die Konsole nicht mit der mehr als doppelten Spannung zu grillen. Eine kurze Internetrecherche hätte direkt dieses Ergebnis geliefert.

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott bekanntlich nicht zu sorgen und so häufen sich dann auch die Kommentare unter dem Reddit-Beitrag, die den armen Tropf regelrecht dafür ausschimpfen, so leichtsinnig mit seinen neuen PS1-Geräten umgegangen zu sein. Aber das scheint ihn nicht groß zu stören, stattdessen wird munter darüber gescherzt.

Die ursprünglichen Fragen rund um Reparaturmöglichkeiten dürften aber immerhin auch einigermaßen zufriedenstellend beantwortet worden sein. Höchstwahrscheinlich könnten beide PS1-Konsolen noch funktionieren. Mit etwas Glück ist nämlich einfach nur das Netzteil durchgebrannt und kann ersetzt werden. Dann könnte der Rest der Geräte noch zu gebrauchen sein.

Ist euch vielleicht schon einmal etwas Ähnliches passiert? Oder wüsstet ihr auf Anhieb, dass ihr Spannungswandler braucht?