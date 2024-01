'Dieses Spiel hat mein Leben verändert': Stuttgarter mixen Vampire Survivors mit Diablo und das kommt sehr gut an

Asmongold hat Halls of Torment mit einem Schlag zu großem Erfolg verholfen.

Ein kleines Entwickler*innen-Team aus Stuttgart hat letztes Jahr die Gunst der Stunde genutzt, um ein möglichst erfolgversprechendes Spiel zu entwickeln. Es nennt sich Halls of Torment und sollte gleich zwei große Hypes mitnehmen: Diablo 4 und die Erfolgswelle von Vampire Survivors. Das ist zumindest kurzfristig auch geglückt und der Plan aufgegangen. Nachdem ein bekannter Twitch-Streamer den Titel entdeckte, explodierten dessen Spielerzahlen.

Das Wichtigste in Kürze: Ein Indie-Spiel aus Stuttgart mit dem Namen Halls of Torment orientiert sich an Vampire Survivors und Diablo.

Durch Unterstützung eines bekannten Twitch-Streamers stiegen die Spielerzahlen des Spiels stark an.

Der Look des Spiels ist düsterer als Vampire Survivors und erinnert an Diablo.

Die Spielerzahlen sind mittlerweile gesunken, aber das Spiel hat positive Bewertungen.

Im okcool-Podcast gibt der Entwickler weitere Einblicke in die Entstehung von Halls of Torment.

Twitch-Streamer ließ Spielerzahlen von Vampire Survivors-Klon aus Stuttgart explodieren

Das ist Halls of Torment: Ein kleines Indie-Spiel aus Deutschland beziehungsweise Stuttgart, das sich stark an Vampire Survivors orientiert. Wir können also vor allem unsere Spielfigur bewegen, während schier unendliche Gegnerhorden auf uns einstürmen und können uns bei jedem Level-Up für unterschiedliche Boni entscheiden.

Der große Unterschied zu Vampire Survivors und das Alleinstellungsmerkmal von Halls of Torment ist der Look. Der bewegt sich zwar in ähnlichen Pixel-Gefilden, setzt aber ganz klar auf den Vibe von Diablo und vielleicht noch Diablo 2. Es geht hier also nochmal deutlich düsterer als in Vampire Survivors zu und die Lebensanzeige links unten erinnert natürlich auch stark an den Blizzard-Klassiker.

So sieht das Ganze dann aus:

0:50 Der Steam-Hit Halls of Torment mixt Diablo mit Vampire Survivors und kostet euch keine 4 Euro

Experiment geglückt: Der ganz große Erfolg für Halls of Torment wollte sich zunächst aber nicht so recht einstellen. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, an dem sich Twitch-Streamer Asmongold dem Spiel angenommen hat. Der konnte mit seiner Reichweite (und Begeisterung) dann aber dafür sorgen, dass sehr viel mehr Menschen davon Wind bekommen haben.

Asmongold hat sogar ein Video veröffentlicht, in dem er bereits im Titel erklärt, dieses Spiel habe sein Leben verändert. Darin könnt ihr euch Ausschnitte aus dem ersten Livestream, in dem er Halls of Torment gezockt hat, ansehen.

Was Halls of Torment innerhalb kürzester Zeit einen extrem starken Anstieg der Spielerzahlen beschert hat. Um 450 %, um genau zu sein. In der Spitze haben zum absoluten Höhepunkt des damaligen Erfolgs im Juli 2023 stolze 26.061 Menschen gleichzeitig Halls of Torment gespielt. Zum jetzigen Zeitpunkt befinden sich nur noch 343 Spieler*innen im Titel, mit einem 24-Stunden-Peak von 714 (via: SteamDB).

Halls of Torment ist richtig gut: Von den 19.398 User-Reviews zum Spiel auf Steam sind 94 % positiv. Auch wenn die Spieler*innenzahlen jetzt also wieder deutlich gesunken sind, lohnt sich definitiv ein Blick auf den Titel, wenn ihr Halls of Torment noch nicht kennt – und Spaß an Vampire Survivors habt.

Noch sehr viel mehr Hintergründe und Informationen zu den Menschen hinter Halls of Torment könnt ihr euch im okcool-Podcast einverleiben. Darin kommt Entwickler Paul Lawitzki zu Wort und der erklärt, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Halls of Torment entwickelt wurde und was das Team dahinter vorher so gemacht hat (Spoiler: Zum Beispiel Good Company, das sich sehr stark von Halls of Torment unterscheidet).

Bei Vampire Survivors gibt es aber auch stetig Neuigkeiten zu vermelden. Der Titel ist auch lange Zeit nach seinem ganz großen Hype immer noch sehr erfolgreich. Was auch mit daran liegt, dass die Leute dahinter stetig neue Inhalte veröffentlichen. Es gibt nicht nur kostenpflichtige DLCs mit neuen Charakteren, Levels und vielem mehr, sondern immer wieder auch Gratis-Inhalte.

Wie gefällt euch Halls of Torment und was spielt ihr lieber: Diablo oder Vampire Survivors?