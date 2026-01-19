Gratis Games: Ihr könnt aktuell die ersten beiden Teile dieses Stealth-Klassikers kostenlos bekommen – aber nur noch für 2 Tage

Dieser Goblin schleicht sich schnell in euer Herz.

Wer regelmäßig im Epic Games Store unterwegs ist, kennt das Ritual: Jede Woche wächst der digitale Backlog, egal ob man Zeit hat oder nicht. Diese Woche lohnt sich das Einsammeln aber besonders – vor allem für Fans von Stealth, Schleichen und fiesen Tricks.

Denn aktuell gibt es gleich zwei bekannte Schleichspiele komplett gratis. Und zwar nur noch bis 22. Januar.

Zwei Goblin-Abenteuer zum Nulltarif

Kostenlos verfügbar sind Styx: Master of Shadows und die Deluxe-Version von Styx: Shards of Darkness. Beide stammen vom Entwickler Cyanide Studio und gelten bis heute als feste Größen im Stealth-Genre.

1:50 Styx: Shards of Darkness - Der Launch-Trailer verrät mehr über die Story des Stealth-Actionspiels - Der Launch-Trailer verrät mehr über die Story des Stealth-Actionspiels

Styx ist dabei alles andere als ein edler Assassine. Statt stiller Eleganz setzt die Reihe auf Gemeinheiten, Sabotage und gelegentlich sehr schwarzen Humor. Ihr schleicht als zynischer Goblin durch düstere Festungen, meuchelt Gegner von hinten oder verschwindet im Schatten, bevor jemand merkt, was passiert ist. Und solltet ihr einmal ins Gras beißen, lässt es sich Styx nicht nehmen euch noch einen Spruch reinzudrücken.

Warum sich vor allem Teil 2 lohnt

Während Master of Shadows eher klassisch und linear aufgebaut ist, bietet Shards of Darkness deutlich mehr Freiheiten. Größere Areale, mehrere Wege zum Ziel und ein breites Arsenal an Werkzeugen sorgen dafür, dass ihr eure Missionen deutlich kreativer angehen könnt.

Gerade deshalb gilt der zweite Teil für viele Fans als der stärkere Ableger – und ist als Deluxe-Version mit allen Extras besonders attraktiv. Wenn ihr nur ansatzweise etwas mit Spielen wie Splinter Cell, Assassin's Creed oder Hitman anfangen könnt, dann seid ihr bei diesem Goblin-Abenteuer auf jeden Fall gut aufgehoben.

Perfektes Timing für Stealth-Fans

Dass ausgerechnet jetzt beide Spiele verschenkt werden, kommt nicht von ungefähr. Cyanide hat kürzlich einen neuen Ableger angekündigt, Styx: Blades of Greed, der am 19. Februar erscheint. Wer sich also schon mal warm schleichen will, bekommt hier die perfekte Gelegenheit oder kann die kostenlose Demo ausprobieren.

Habt ihr Styx früher gespielt – oder nehmt ihr die Goblin-Abenteuer jetzt zum ersten Mal mit?