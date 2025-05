Einer der angesagtesten und besten Animes 2025 gibt es nun endlich in Deutschland zu sehen

Super Cube ist für seine epischen Kämpfe und tollen Animationen bekannt. (Bild: © Shuiluo Sheng Sheng / Big Firebird Culture)

Super Cube hatte einen chaotischen, aber starken Einstieg in die Anime-Welt. Der chinesische Anime – oder besser gesagt Donghua – ging mit seinen actiongeladenen Kampfszenen, der dynamischen Kameraführung und den hochwertigen Animationen auf Social Media durch die Decke.

Schnell zogen Fans Vergleiche zu Serien-Hits wie Jujutsu Kaisen oder Solo Leveling und feierten Super Cube als echte Alternative oder sogar als DEN Anime 2025. Manch Fan sprach gar vom “nächsten Solo Leveling“, gerade nachdem die Anime-Adaption von The Beginning After The End viele enttäuschte. Immerhin sollte TBATE Solo Levelings Nachfolger sein.

In Deutschland war der gehypte Donghua unglücklicherweise lange Zeit nicht verfügbar – bis jetzt! Denn ADN hat sich die Lizenz geschnappt und ihr könnt seit diesem Monat Super Cube auch in Deutschland streamen!

Super Cube – Den neuen Anime-Hit aus China gibt's jetzt auf ADN

Seit dem 16. Mai 2025 sind die ersten zwei Folgen der 12-teiligen Serie auf ADN abrufbar. Neue Episoden erscheinen immer freitags um 12 Uhr – im chinesischen Original mit deutschen Untertiteln.

Xiaoxiu Wang hat es nicht gerade leicht am Anfang der Geschichte von Super Cube. (Bild: © Shuiluo Sheng Sheng / Big Firebird Culture)

Worum geht es in Super Cube? Im Mittelpunkt der Geschichte steht der unscheinbare Teenager und Schüler Xiaoxiu Wang, der aufgrund eines Liebesgeständnisses seiner Kindheitsfreundin Yao Shen ins Visier des Gang-Anführers Jun Su gerät. Denn Xiaoxiu ist nicht der einzige junge Mann, der in Yao Shen verliebt ist, sondern auch Jun Su.

Super Cubes Atmosphäre reißt Fans von Action-Animes mit. (Bild: © Shuiluo Sheng Sheng / Big Firebird Culture)

Aus Eifersucht hetzt Jun Su seine Schläger auf Xiaoxiu, der daraufhin lebensgefährlich verletzt wird und beinahe ertrinkt – bis er zufällig auf den mysteriösen “Super Cube” stößt.

Dieser verleiht ihm übermenschliche Kräfte, aber sorgt auch für neue Probleme. Denn nun steht Xiaoxiu plötzlich im Mittelpunkt von brutalen Machtkämpfen und trifft auf andere Figuren mit übernatürlichen Fähigkeiten, die ihm ans Leder wollen.

Super Cube ohne KI-Synchro in Deutschland!

Die rasante Action von Super Cube hat es weltweit Anime-Fans angetan.(Bild: © Shuiluo Sheng Sheng / Big Firebird Culture)

So rasant der Hype um Super Cube wuchs, so schnell folgte auch der erste Aufreger: Für die englische Synchronisation kam künstliche Intelligenz statt echter Sprecher*innen zum Einsatz – was einen ordentlichen Shitstorm nach sich zog.

Trotz starker Animationen und spannender Story war der KI-Einsatz für viele ein No-Go – und die Diskussion über den Einsatz von generierter Stimme in kreativen Werken ist damit wieder hochgekocht.

Zum Glück hat ADN hierzulande anders entschieden: Die deutsche Veröffentlichung bleibt bei der chinesischen Originalfassung – keine KI, keine englische Dub, sondern klassisch mit deutschen Untertiteln. Ein klares Plus für viele Fans.

Wie ist eure Meinung zur Verwendung von KI in kreativen Bereichen wie Anime und habt ihr Super Cube schon auf der Liste gehabt?